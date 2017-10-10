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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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20:53
Россия сыграла вничью с Ираном (54)
Россия сыграла вничью с Ираном (54)
Антон Заболотный: ко всем этим контрольным матчам мы относимся, как к официальным
Нападающий сборной России Антон Заболотный после товарищеского матча против Ирана (1:1) отметил, что тренерский штаб подробно разобрал игру соперников.
- Каждый раз когда ты выходишь на поле, ты должен отработать свой отрезок на сто процентов. Мне обычно даются такие отрезки. Бывает, что ты входишь нормально, а бывает, что хуже. Считаю, что сегодня мне мой отрезок не удался.
- Как хорошо вы знаете правила? И не нарушали ли вы их в том моменте с отмененным голом?
- Я знаю правила. По ним я должен быть не ближе чем на метр к вратарю. Я ему не мешал. Считаю, что судья ошибся.
- Как вам Иран?
- Мы хорошо разобрали эту команду. Знали, что она мало пропускает.
- Вы ощущаете приближение чемпионата мира через такие игры?
- Да. Наша цель - это подготовка. Ко всем этим контрольным матчам мы относимся, как к официальным. Приятно играть на таких стадионах, при таком количестве болельщиков.
"Спорт-Экспресс"
- Каждый раз когда ты выходишь на поле, ты должен отработать свой отрезок на сто процентов. Мне обычно даются такие отрезки. Бывает, что ты входишь нормально, а бывает, что хуже. Считаю, что сегодня мне мой отрезок не удался.
- Как хорошо вы знаете правила? И не нарушали ли вы их в том моменте с отмененным голом?
- Я знаю правила. По ним я должен быть не ближе чем на метр к вратарю. Я ему не мешал. Считаю, что судья ошибся.
- Как вам Иран?
- Мы хорошо разобрали эту команду. Знали, что она мало пропускает.
- Вы ощущаете приближение чемпионата мира через такие игры?
- Да. Наша цель - это подготовка. Ко всем этим контрольным матчам мы относимся, как к официальным. Приятно играть на таких стадионах, при таком количестве болельщиков.
"Спорт-Экспресс"
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