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Антон Заболотный: ко всем этим контрольным матчам мы относимся, как к официальным

Нападающий сборной России Антон Заболотный после товарищеского матча против Ирана (1:1) отметил, что тренерский штаб подробно разобрал игру соперников.

- Каждый раз когда ты выходишь на поле, ты должен отработать свой отрезок на сто процентов. Мне обычно даются такие отрезки. Бывает, что ты входишь нормально, а бывает, что хуже. Считаю, что сегодня мне мой отрезок не удался.

- Как хорошо вы знаете правила? И не нарушали ли вы их в том моменте с отмененным голом?

- Я знаю правила. По ним я должен быть не ближе чем на метр к вратарю. Я ему не мешал. Считаю, что судья ошибся.

- Как вам Иран?

- Мы хорошо разобрали эту команду. Знали, что она мало пропускает.

- Вы ощущаете приближение чемпионата мира через такие игры?

- Да. Наша цель - это подготовка. Ко всем этим контрольным матчам мы относимся, как к официальным. Приятно играть на таких стадионах, при таком количестве болельщиков.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Заболотный Сборная России Сборная Ирана
Сегодня, 22:28
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