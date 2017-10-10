Антон Заболотный: ко всем этим контрольным матчам мы относимся, как к официальным

Нападающий сборной России Антон Заболотный после товарищеского матча против Ирана (1:1) отметил, что тренерский штаб подробно разобрал игру соперников.- Каждый раз когда ты выходишь на поле, ты должен отработать свой отрезок на сто процентов. Мне обычно даются такие отрезки. Бывает, что ты входишь нормально, а бывает, что хуже. Считаю, что сегодня мне мой отрезок не удался.- Я знаю правила. По ним я должен быть не ближе чем на метр к вратарю. Я ему не мешал. Считаю, что судья ошибся.- Мы хорошо разобрали эту команду. Знали, что она мало пропускает.- Да. Наша цель - это подготовка. Ко всем этим контрольным матчам мы относимся, как к официальным. Приятно играть на таких стадионах, при таком количестве болельщиков.