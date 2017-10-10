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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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20:53
Россия сыграла вничью с Ираном (54)
Россия сыграла вничью с Ираном (54)
Александр Мостовой: не могу кого-то выделить, никто ничем не удивил
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру национальной команды в товарищеской встрече против Ирана (1:1).
- О матче:
Как и ожидалось, получилась тяжёлая, трудная игра. Иранцы очень уверенно провели первый тайм, у нас и моментов особо не было. У россиян не держался мяч, ход встречи удалось изменить только при счёте 0:1 в пользу гостей. Это удалось сделать, когда у нас чуть ли не пять форвардов оказались на поле. Игроки атакующего плана, вышедшие на поле по ходу встречи, помогли отыграть пропущенный мяч.
Если говорить о предыдущей игре, то о Кореи у меня сложились двоякие впечатления, ведь они смотрелись помобильнее и поживее, чем иранцы. Но сборная Ирана более сыгранная, играет без паники, как это было у корейцев. Поэтому Иран - неплохой соперник и наверняка себя на чемпионате мира проявит.
- О прогрессе сборной России:
Ещё полтора года назад я говорил об это, только-только назвали главного тренера, а впереди два года товарищеских матчей, не валидольных. И я тогда отмечал, что у главного тренера и тренерского штаба золотые времена, экспериментируй, ничего не грозит! Изначально так и было: эксперименты и неудачные результаты. Сейчас, ближе к мировому первенству, пришли плоды работы, игроки понимают, что времени мало.
- О выходе в стартовом составе Андрея Лунёва:
Никогда не понимал, почему раньше даже в товарищеских играх стоял только Акинфеев. А зачем тогда вызывать двух других голкиперов?! А если что-то с Игорем случится?! И вот, сегодня мы увидели в деле Лунёва, а он один из самых надёжных вратарей Премьер-Лиги сегодня. Это, к слову, о вопросе натурализации Гильерме, зачем это нужно было?! 180 миллионов в стране, зачем мы кого-то натурализуем?!
- О Марио Фернандесе и Константине Рауше:
Ясно, что Фернандес - один из лучших правых защитников в российском чемпионате, хотя есть футболисты, которые на этой позиции сыграют если не так же эффективно, то не хуже. Смольников, например, когда находится в соответствующих кондициях, есть и другие ребята. Но появилась возможность у Фернандеса поиграть на международном уровне, из Бразилии не звонили и вызывали... В принципе, более-менее, хотя я в целом против натурализации. А у Рауша российский паспорт был, да и игрок он вполне себе неплохой, сегодня вообще был одним из лучших на поле, так что никаких вопросов.
- О лучшем футболисте в двух матчах с Кореей и Ираном:
Не могу кого-то выделить, никто ничем не удивил, чтобы кого-то выделять. Многие сыграли на своём, хорошем уровне. Есть люди, которые ожидаемо сыграли не очень. Кокорин? Я считаю, что он сыграл неплохо. Было движение и большой объём работы, в имевшихся моментах он всё делал с огоньком, в принципе, как и все, вальяжности в этой команде сегодня нет.
- О матче:
Как и ожидалось, получилась тяжёлая, трудная игра. Иранцы очень уверенно провели первый тайм, у нас и моментов особо не было. У россиян не держался мяч, ход встречи удалось изменить только при счёте 0:1 в пользу гостей. Это удалось сделать, когда у нас чуть ли не пять форвардов оказались на поле. Игроки атакующего плана, вышедшие на поле по ходу встречи, помогли отыграть пропущенный мяч.
Если говорить о предыдущей игре, то о Кореи у меня сложились двоякие впечатления, ведь они смотрелись помобильнее и поживее, чем иранцы. Но сборная Ирана более сыгранная, играет без паники, как это было у корейцев. Поэтому Иран - неплохой соперник и наверняка себя на чемпионате мира проявит.
- О прогрессе сборной России:
Ещё полтора года назад я говорил об это, только-только назвали главного тренера, а впереди два года товарищеских матчей, не валидольных. И я тогда отмечал, что у главного тренера и тренерского штаба золотые времена, экспериментируй, ничего не грозит! Изначально так и было: эксперименты и неудачные результаты. Сейчас, ближе к мировому первенству, пришли плоды работы, игроки понимают, что времени мало.
- О выходе в стартовом составе Андрея Лунёва:
Никогда не понимал, почему раньше даже в товарищеских играх стоял только Акинфеев. А зачем тогда вызывать двух других голкиперов?! А если что-то с Игорем случится?! И вот, сегодня мы увидели в деле Лунёва, а он один из самых надёжных вратарей Премьер-Лиги сегодня. Это, к слову, о вопросе натурализации Гильерме, зачем это нужно было?! 180 миллионов в стране, зачем мы кого-то натурализуем?!
- О Марио Фернандесе и Константине Рауше:
Ясно, что Фернандес - один из лучших правых защитников в российском чемпионате, хотя есть футболисты, которые на этой позиции сыграют если не так же эффективно, то не хуже. Смольников, например, когда находится в соответствующих кондициях, есть и другие ребята. Но появилась возможность у Фернандеса поиграть на международном уровне, из Бразилии не звонили и вызывали... В принципе, более-менее, хотя я в целом против натурализации. А у Рауша российский паспорт был, да и игрок он вполне себе неплохой, сегодня вообще был одним из лучших на поле, так что никаких вопросов.
- О лучшем футболисте в двух матчах с Кореей и Ираном:
Не могу кого-то выделить, никто ничем не удивил, чтобы кого-то выделять. Многие сыграли на своём, хорошем уровне. Есть люди, которые ожидаемо сыграли не очень. Кокорин? Я считаю, что он сыграл неплохо. Было движение и большой объём работы, в имевшихся моментах он всё делал с огоньком, в принципе, как и все, вальяжности в этой команде сегодня нет.
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