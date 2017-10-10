Борис Игнатьев: скорости наша команда включила только тогда, когда жизнь заставила

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, подводя в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой итоги товарищеского матча Россия — Иран (1:1), отметил, что в полную силу российская дружина заиграла только после пропущенного гола, а также рассказал о том, над какими компонентами необходимо работать нашей команде.- Контрольные игры носят специфический характер: видимо, скорости здесь включаются только тогда, когда жизнь заставляет. Именно так и было в этот раз. Я увидел нашу команду только после того, как нам забили мяч. Только после этого наши футболисты начали действовать на максимальных скоростях и проводить большое количество комбинаций. А до этого играли только эпизодами, и в целом не было того накала, который должен быть, учитывая, что в последний год мы по большей части играем в контрольных матчах.Стоит отметить, что удачно были сделаны замены. Они придали динамику и некую осмысленность в действиях. Но при этом в конце матча заметно устали иранские футболисты. Уровень физической готовности у наших игроков оказался выше. Но в обороне мы, к сожалению, не можем играть без ошибок. Перейдя в атаку, мы пропустили атаку на наши ворота.- Рауш действительно провел хороший матч. Но я думаю, что он типичный игрок середины поля, где он может участвовать в контроле над мячом, участвовать в комбинациях... Вообще же это хорошая находка для нашей команды.- Оптимизм — вещь неоднозначная: все познается в сравнении.-Я смотрел игры сборной Испании. Это действительно впечатляет. Если бы посмотреть на себя на этом уровне и наработать оптимизм, это было бы намного предпочтительнее. А тут все-таки другой уровень. Но исходить все-таки нужно из своего уровня, не сравнивая себя ни с кем... Думаю, что Черчесову понятно, кто есть кто, а футболистам понятно, что от них требуется. Однако не все выполняют те задания, которые им дают. Это тот момент, когда приходит фон усталости — контроль над собой теряется, и мы пропускаем моменты у своих ворот. Не все, конечно, получается и в атаке. Но хорошие форварды у нас есть — осталось скомпоновать их игру. Мое мнение, уже надо формировать конкретную команду на предстоящий чемпионат мира.