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Олег Терёхин: в середине поля у нас сейчас пусто

Олег Терёхин: в середине поля у нас сейчас пусто Экс-нападающий «Динамо», «Локомотива», «Кубани», «Терека» и сборной России Олег Терёхин в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину поделился мыслями об игре сборной России против Ирана.

- Ничья с Ираном хороший для нас результат или нет?

- Не думаю, что хороший. И не скажу, что игра была хороша. Первый тайм был равным: моментов не было ни у одних ни у других. Во втором тайме чуть-чуть мы встрепенулись за счёт Смолова, Кокорина. Рауш неплохо играл в атаку.

Могу сказать, что по большому счёту была скучная равная игра: никто особо не выделялся, не было большого числа моментов.

- Связка Кокорин-Смолов себя оправдывает? Видите ли, вы в ней потенциал?

- Да, они неплохо между собой взаимодействуют. Разыграли пару интересных комбинаций. Сейчас это два наших сильнейших нападающих. Плюс, хорошо на замену вышел Полоз – мне понравилось. Как и в «Зените», где выходя на замену он обостряет игру, так и тут.

- Нет ли у вас ощущения что Кокорин и Смолов несколько друг-другу мешают, будучи одноплановыми игроками? Те же Полоз и Заболотный играют несколько по-другому, и могут быть интереснее в связке с первыми двумя.

- Повторюсь: это два наших сильнейших нападающих. Не думаю, что они мешают друг другу – скорее дополняют. Нам не хватает креативного рисунка в игре. У нас сейчас пусто в середине поля. Если бы оттуда какую-то приличную передачу подсунули – завершающие атаки игроки стали бы забивать. Нам не хватает хороших игроков в центре поля.

- Что делать с серединой поля?

- Ничего. Тут у нас никого нет. Станислав Саламович сейчас лепит из тех что есть что-то, насколько это возможно.

- Улучшится ли ситуация когда смогут вернуться Глушаков, Зобнин, и так далее. Или же нужно наигрывать в центре текущих игроков?

- Это были ведущие игроки. А сейчас нам не хватает креатива в игре: Тарасов, Ерохин, Зобнин, Глушаков – это хорошие игроки. А сейчас, увы, нет у нашей сборной этого. Мы всё надеемся на Миранчука, но он пока всё не раскроется.

- Связка Кутепов-Джикия в центре защиты – это приемлемый вариант в перспективе на ближайшие полгода?

- Пока что для меня всё это выглядит непонятным. Кутепова достаточно просто обыграли. Игрок обыграл 2-3 человек в нашей защите и отдал передачу… Мне кажется, что это непозволительная роскошь – когда один человек проходил таким образом наших троих защитников. Да ещё и без высокой скорости. Мне кажется, что наши защитники сейчас играют как-то неправильно.

- Тем не менее, вы видите в этом построении перспективу? Или же нам нужно будет пытаться вернуть в сборную Игнашевича и одного из Березуцких?

- Да я уверен, что они вернутся. Игнашевич? Не знаю – ему уже это тяжеловато. А Березуцкий – я уверен, что он вернётся. Ему нет альтернативы. Будет он, а к нему будут кого-то добавлять.

- Всё же это был скорее экспериментальный состав?

- Говорить об экспериментальном составе – мне сейчас это непонятно. Станислав Саламович, например, говорит что у него есть обойма, и он никого не выделяет. Поэтому те, кто сегодня вышел - это – есть игроки сборной России. Вот пусть и доказывают что они – игроки основы.

- Вначале Нойштедтер, теперь Рауш. У нас реализуется некий коварный план захвата немецкого футбола?

- Ну я бы ещё выделил Фернандеса

- Но он не немец.

- Да, но дело не в этом. Он иностранный игрок. Кстати, и Фернандес и Рауш смотрелись неплохо. Рауш отдал несколько хороших передач в атаку. Фернандес также понравился. Это хорошие крайние защитники для сборной России.

- В этом плане мы движемся в правильном направлении?

- Ну а если других у нас нет? Наверное, да.

- Понимаете ли вы что конкретно пытается построить Черчесов?

- О подробностях, что именно и как он хочет построить нужно спрашивать самого Черчесова. Он сейчас пытается построить хорошую сборную, которая достойно сыграет на чемпионате Мира 2018 года.

Всё что мы видим сейчас – это всё ещё подготовка. А результат мы должны будем увидеть на самом чемпионате Мира 2018 года.
Теги: Сборная России Сборная Ирана Терехин Черчесов
Сегодня, 23:01
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