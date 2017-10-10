Франция и Португалия вышли на ЧМ-2018

Определились два последних победителя групп отборочного турнира к ЧМ-2018.Прямые путевки в Россию завоевали сборные Франции и Португалии.Португальцы в заключительном туре обыграли Швейцарию и при равенстве очков (по 27) обошли соперника по дополнительным показателям.Французы дома переиграли Беларусь (2:1).