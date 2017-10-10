Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:53
Россия сыграла вничью с Ираном (54)
Россия сыграла вничью с Ираном (54)
Франция и Португалия вышли на ЧМ-2018
Определились два последних победителя групп отборочного турнира к ЧМ-2018.
Прямые путевки в Россию завоевали сборные Франции и Португалии.
Португальцы в заключительном туре обыграли Швейцарию и при равенстве очков (по 27) обошли соперника по дополнительным показателям.
Французы дома переиграли Беларусь (2:1).
Прямые путевки в Россию завоевали сборные Франции и Португалии.
Португальцы в заключительном туре обыграли Швейцарию и при равенстве очков (по 27) обошли соперника по дополнительным показателям.
Французы дома переиграли Беларусь (2:1).
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.