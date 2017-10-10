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Франция и Португалия вышли на ЧМ-2018

Определились два последних победителя групп отборочного турнира к ЧМ-2018.

Прямые путевки в Россию завоевали сборные Франции и Португалии.

Португальцы в заключительном туре обыграли Швейцарию и при равенстве очков (по 27) обошли соперника по дополнительным показателям.

Французы дома переиграли Беларусь (2:1).
Теги: Сборная Франции Сборная Португалии
Сегодня, 23:40
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