Сборная Панамы впервые пробилась на чемпионат мира, команда США - нет

Сборная США в заключительном туре отбора к ЧМ-2018 проиграла Тринидаду и Тобаго - 1:2. В параллельных матчах Панама вырвала победу у Коста-Рики - 2:1, а Гондурас смог превзойти команду Мексики - 3:2.В результате сборная США не смогла пробиться на чемпионат мира, завершив квалификацию на пятом месте.Первые три места и прямые путевки в Россию получили Мексика, Коста-Рика и впервые в истории сборная Пананмы. Гондурас стал четвертым и сыграет с Австралией в стыковых матчах.ЧМ-2018. Отборочный турнир. КОНКАКАФ. 5-й раундГолы: Гонсалес, 17 - в свои ворота (1:0). Джонс, 37 (2:0). Пулишич, 47 (2:1).Голы: Перальта, 17 (0:1). Элис, 34 (1:1). Вела, 37 (1:2). Очоа, 53 - в свои ворота (2:2). Киото, 60 (3:2).Голы: Венегас, 36 (0:1). Г.Торрес, 52 (1:1). Р.Торрес, 88 (2:1).