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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сборная Панамы впервые пробилась на чемпионат мира, команда США - нет
Сборная США в заключительном туре отбора к ЧМ-2018 проиграла Тринидаду и Тобаго - 1:2. В параллельных матчах Панама вырвала победу у Коста-Рики - 2:1, а Гондурас смог превзойти команду Мексики - 3:2.
В результате сборная США не смогла пробиться на чемпионат мира, завершив квалификацию на пятом месте.
Первые три места и прямые путевки в Россию получили Мексика, Коста-Рика и впервые в истории сборная Пананмы. Гондурас стал четвертым и сыграет с Австралией в стыковых матчах.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. КОНКАКАФ. 5-й раунд
Тринидад и Тобаго - США - 2:1
Голы: Гонсалес, 17 - в свои ворота (1:0). Джонс, 37 (2:0). Пулишич, 47 (2:1).
Гондурас - Мексика - 3:2
Голы: Перальта, 17 (0:1). Элис, 34 (1:1). Вела, 37 (1:2). Очоа, 53 - в свои ворота (2:2). Киото, 60 (3:2).
Панама - Коста-Рика - 2:1
Голы: Венегас, 36 (0:1). Г.Торрес, 52 (1:1). Р.Торрес, 88 (2:1).
В результате сборная США не смогла пробиться на чемпионат мира, завершив квалификацию на пятом месте.
Первые три места и прямые путевки в Россию получили Мексика, Коста-Рика и впервые в истории сборная Пананмы. Гондурас стал четвертым и сыграет с Австралией в стыковых матчах.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. КОНКАКАФ. 5-й раунд
Тринидад и Тобаго - США - 2:1
Голы: Гонсалес, 17 - в свои ворота (1:0). Джонс, 37 (2:0). Пулишич, 47 (2:1).
Гондурас - Мексика - 3:2
Голы: Перальта, 17 (0:1). Элис, 34 (1:1). Вела, 37 (1:2). Очоа, 53 - в свои ворота (2:2). Киото, 60 (3:2).
Панама - Коста-Рика - 2:1
Голы: Венегас, 36 (0:1). Г.Торрес, 52 (1:1). Р.Торрес, 88 (2:1).
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