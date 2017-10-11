Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Сборная Панамы впервые пробилась на чемпионат мира, команда США - нет

Сборная США в заключительном туре отбора к ЧМ-2018 проиграла Тринидаду и Тобаго - 1:2. В параллельных матчах Панама вырвала победу у Коста-Рики - 2:1, а Гондурас смог превзойти команду Мексики - 3:2.

В результате сборная США не смогла пробиться на чемпионат мира, завершив квалификацию на пятом месте.

Первые три места и прямые путевки в Россию получили Мексика, Коста-Рика и впервые в истории сборная Пананмы. Гондурас стал четвертым и сыграет с Австралией в стыковых матчах.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. КОНКАКАФ. 5-й раунд

Тринидад и Тобаго - США - 2:1

Голы: Гонсалес, 17 - в свои ворота (1:0). Джонс, 37 (2:0). Пулишич, 47 (2:1).

Гондурас - Мексика - 3:2

Голы: Перальта, 17 (0:1). Элис, 34 (1:1). Вела, 37 (1:2). Очоа, 53 - в свои ворота (2:2). Киото, 60 (3:2).

Панама - Коста-Рика - 2:1

Голы: Венегас, 36 (0:1). Г.Торрес, 52 (1:1). Р.Торрес, 88 (2:1).
Теги: Сборная США
Сегодня, 06:58
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 08:25) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Химки»
Все по плану)..они тоже как Украина могли типа нервы щеголять ЧМ в России..
Регистрация: 17.03.2008
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 08:18) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
хорошо что без пиндосов, меньше вони будет


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 07:01) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ничего против сборной США по футболу не имею, но все равно приятно. Жаль что наши не могут пролететь мимо ЧМ, вышел бы чисто футбольный праздник без политики и типа защищающих честь России бразильских гастеров.


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: Викторис (Сегодня, 06:59) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
круто
Регистрация: 8.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.