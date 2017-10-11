Неймар: очень рад, что мой друг Месси сыграет на мундиале

Нападающий сборной Бразилии Неймар высказался после прохода сборной Аргентины на чемпионат мира-2018 в России."Очень рад, что мой друг Месси сыграет на таком важном турнире. У нас есть общие друзья и в сборной Чили, но это футбол. Бразилия должна была сыграть в полную силу и победить", - приводит слова Неймара SporTV.