Сборные Уругвая и Колумбии приедут на мундиаль в Россию

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:44
Голландия обыграла Швецию, но не вышла на ЧМ-2018 (18)
Голландия обыграла Швецию, но не вышла на ЧМ-2018 (18)
Вчера, 23:40
Франция и Португалия вышли на ЧМ-2018
Франция и Португалия вышли на ЧМ-2018
Вчера, 23:17
Adidas прекратит сотрудничество с "Миланом"
Adidas прекратит сотрудничество с "Миланом"
Вчера, 23:01
Олег Терёхин: в середине поля у нас сейчас пусто (1)
Олег Терёхин: в середине поля у нас сейчас пусто (1)
Вчера, 21:49
Молодёжная сборная России проиграла сербам
Молодёжная сборная России проиграла сербам
Вчера, 21:33
Кузяев пришел и порядок навел. Оценки сборной России (8)
Кузяев пришел и порядок навел. Оценки сборной России (8)
Вчера, 21:32
Константин Рауш: Россия играла намного лучше Ирана
Константин Рауш: Россия играла намного лучше Ирана
Вчера, 21:00
Незолотая осень. Сборная России не одолела Иран (1)
Незолотая осень. Сборная России не одолела Иран (1)
Вчера, 21:00
Каталония не объявила о независимости от Испании
Каталония не объявила о независимости от Испании
Вчера, 20:53
Россия сыграла вничью с Ираном (56)
Россия сыграла вничью с Ираном (56)
Вчера, 20:20
Серхио Агуэро приступил к легким тренировкам
Серхио Агуэро приступил к легким тренировкам
Вчера, 19:31
Роберто Манчини: как только вернемся в Лигу чемпионов, вы увидите в "Зените" много звезд (49)
Роберто Манчини: как только вернемся в Лигу чемпионов, вы увидите в "Зените" много звезд (49)
Вчера, 19:25
Александр Спиридон может возглавить сборную Молдавии
Александр Спиридон может возглавить сборную Молдавии
Вчера, 19:12
Садио Мане из-за травмы пропустит 6 недель
Садио Мане из-за травмы пропустит 6 недель
Вчера, 19:08
Артур Юсупов получил серьёзную травму (2)
Артур Юсупов получил серьёзную травму (2)
Сборные Уругвая и Колумбии приедут на мундиаль в Россию
Сборные Уругвая и Колумбии гарантировали себе путевки в финальную стадию ЧМ-2018, которая пройдет в России, команда Чили не сумела отобраться на турнир, передает "Р-Спорт".
Уругвайцы в заключительном матче отборочного турнира в южноамериканской зоне победили команду Боливии - 4:2. Голами в составе хозяев отметились Мартин Касерес (39-я минута), Эдинсон Кавани (42) и Луис Суарес (60, 76), мячи в свои ворота забили Гастон Сильва (24) и Диего Годин (79).
Колумбийцы разошлись миром с командой Перу - 1:1. Хамес Родригес вывел колумбийцев вперед на 56-й минуте, а Паоло Герреро восстановил равновесие на 74-й.
Сборная Бразилии в Сан-Паулу разгромила команду Чили со счетом 3:0, не позволив финалистам Кубка конфедераций-2017 квалифицироваться на российский чемпионат мира. Сборная Парагвая в последнем матче в Асунсьоне уступила команде Венесуэлы - 0:1.
Прямые путевки на ЧМ-2018 получили сборные: Бразилии (41 очко), Уругвая (31), Аргентины (28) и Колумбии (27). Занявшая пятое место команда Перу (26) в стыковых матчах сыграет со сборной Новой Зеландии. Матчи пройдут в ноябре.
Уругвайцы в заключительном матче отборочного турнира в южноамериканской зоне победили команду Боливии - 4:2. Голами в составе хозяев отметились Мартин Касерес (39-я минута), Эдинсон Кавани (42) и Луис Суарес (60, 76), мячи в свои ворота забили Гастон Сильва (24) и Диего Годин (79).
Колумбийцы разошлись миром с командой Перу - 1:1. Хамес Родригес вывел колумбийцев вперед на 56-й минуте, а Паоло Герреро восстановил равновесие на 74-й.
Сборная Бразилии в Сан-Паулу разгромила команду Чили со счетом 3:0, не позволив финалистам Кубка конфедераций-2017 квалифицироваться на российский чемпионат мира. Сборная Парагвая в последнем матче в Асунсьоне уступила команде Венесуэлы - 0:1.
Прямые путевки на ЧМ-2018 получили сборные: Бразилии (41 очко), Уругвая (31), Аргентины (28) и Колумбии (27). Занявшая пятое место команда Перу (26) в стыковых матчах сыграет со сборной Новой Зеландии. Матчи пройдут в ноябре.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.