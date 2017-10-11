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Сборные Уругвая и Колумбии приедут на мундиаль в Россию

Сборные Уругвая и Колумбии гарантировали себе путевки в финальную стадию ЧМ-2018, которая пройдет в России, команда Чили не сумела отобраться на турнир, передает "Р-Спорт".

Уругвайцы в заключительном матче отборочного турнира в южноамериканской зоне победили команду Боливии - 4:2. Голами в составе хозяев отметились Мартин Касерес (39-я минута), Эдинсон Кавани (42) и Луис Суарес (60, 76), мячи в свои ворота забили Гастон Сильва (24) и Диего Годин (79).

Колумбийцы разошлись миром с командой Перу - 1:1. Хамес Родригес вывел колумбийцев вперед на 56-й минуте, а Паоло Герреро восстановил равновесие на 74-й.

Сборная Бразилии в Сан-Паулу разгромила команду Чили со счетом 3:0, не позволив финалистам Кубка конфедераций-2017 квалифицироваться на российский чемпионат мира. Сборная Парагвая в последнем матче в Асунсьоне уступила команде Венесуэлы - 0:1.

Прямые путевки на ЧМ-2018 получили сборные: Бразилии (41 очко), Уругвая (31), Аргентины (28) и Колумбии (27). Занявшая пятое место команда Перу (26) в стыковых матчах сыграет со сборной Новой Зеландии. Матчи пройдут в ноябре.
Теги: Сборная Уругвая Сборная Колумбии
Сегодня, 07:47
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