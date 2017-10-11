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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Хавьер Маскерано: Месси еще раз продемонстрировал, что он владелец этой игры
Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано прокомментировал победу над Эквадором (3:1) в отборочном матче ЧМ-2018.
"Месси еще раз продемонстрировал, что он владелец этой игры. Трудно подобрать слова о таком особенном игроке.
Что касается меня, то постараюсь добраться до России. Это будет мой последний турнир. Но решать тренеру а не мне. - цитирует Маскерано Ole.
"Месси еще раз продемонстрировал, что он владелец этой игры. Трудно подобрать слова о таком особенном игроке.
Что касается меня, то постараюсь добраться до России. Это будет мой последний турнир. Но решать тренеру а не мне. - цитирует Маскерано Ole.
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