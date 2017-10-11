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Хавьер Маскерано: Месси еще раз продемонстрировал, что он владелец этой игры

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано прокомментировал победу над Эквадором (3:1) в отборочном матче ЧМ-2018.

"Месси еще раз продемонстрировал, что он владелец этой игры. Трудно подобрать слова о таком особенном игроке.

Что касается меня, то постараюсь добраться до России. Это будет мой последний турнир. Но решать тренеру а не мне. - цитирует Маскерано Ole.
Теги: Маскерано Сборная Аргентины Месси
Сегодня, 08:05
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