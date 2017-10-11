Стали известны 23 сборные, получившие путевку на чемпионат мира в России

После завершения матчей квалификации в Южной Америке и зоне КОНКАКАФ стали известны 23 из 32 участников предстоящего чемпионата мира в России.Ими стали следующие сборные: Россия (хозяйка турнира), Бразилия, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Мексика, Коста-Рика, Панама, Иран, Япония, Корея, Саудовская Аравия, Нигерия, Египет, Бельгия, Германия, Англия, Испания, Польша, Исландия, Сербия, Франция и Португалия.Остальные участники определятся позже. Через стыковые матчи получат свои путевки на ЧМ четыре европейские сборные, еще две определятся - в межконтинентальных стыках. Также пока не известны три участника турнира от Африки.