Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Стали известны 23 сборные, получившие путевку на чемпионат мира в России

После завершения матчей квалификации в Южной Америке и зоне КОНКАКАФ стали известны 23 из 32 участников предстоящего чемпионата мира в России.

Ими стали следующие сборные: Россия (хозяйка турнира), Бразилия, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Мексика, Коста-Рика, Панама, Иран, Япония, Корея, Саудовская Аравия, Нигерия, Египет, Бельгия, Германия, Англия, Испания, Польша, Исландия, Сербия, Франция и Португалия.

Остальные участники определятся позже. Через стыковые матчи получат свои путевки на ЧМ четыре европейские сборные, еще две определятся - в межконтинентальных стыках. Также пока не известны три участника турнира от Африки.
Сегодня, 08:15
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.