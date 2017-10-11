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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Главный тренер сборной США: это позор, всю ответственность беру на себя
Наставник сборной США Брюс Арена назвал позором непопадание своих подопечных на ЧМ-2018.
Во встрече заключительного тура североамериканской квалификации американцы уступили представителям Тринидада и Тобаго со счетом 1:2 и заняли пятое место в отборочной группе.
"Мы очень разочарованы. Сегодня все зависело от нас. Нет никаких оправданий того, что мы не смогли забить второй гол и добыть хотя бы ничью.
Это позор. Мы не должны были пропускать этот чемпионат мира. Всю ответственность я беру на себя", - приводит слова Арены "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.
Напомним, сборная США не пробилась на чемпионат мира впервые с 1986 года.
Во встрече заключительного тура североамериканской квалификации американцы уступили представителям Тринидада и Тобаго со счетом 1:2 и заняли пятое место в отборочной группе.
"Мы очень разочарованы. Сегодня все зависело от нас. Нет никаких оправданий того, что мы не смогли забить второй гол и добыть хотя бы ничью.
Это позор. Мы не должны были пропускать этот чемпионат мира. Всю ответственность я беру на себя", - приводит слова Арены "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.
Напомним, сборная США не пробилась на чемпионат мира впервые с 1986 года.
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