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Главный тренер сборной США: это позор, всю ответственность беру на себя

Наставник сборной США Брюс Арена назвал позором непопадание своих подопечных на ЧМ-2018.

Во встрече заключительного тура североамериканской квалификации американцы уступили представителям Тринидада и Тобаго со счетом 1:2 и заняли пятое место в отборочной группе.

"Мы очень разочарованы. Сегодня все зависело от нас. Нет никаких оправданий того, что мы не смогли забить второй гол и добыть хотя бы ничью.

Это позор. Мы не должны были пропускать этот чемпионат мира. Всю ответственность я беру на себя", - приводит слова Арены "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.

Напомним, сборная США не пробилась на чемпионат мира впервые с 1986 года.
Теги: Сборная США
Сегодня, 08:38
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(3)
№5 Написал: нетрал (Сегодня, 10:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
отстегнули самых ярых подстрекал...правда англы остались!
Регистрация: 26.04.2017
№4 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 09:55) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Good bay Америка!!!!
Регистрация: 21.08.2012
№3 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 09:02) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Кубань»
Проиграть Тринидад и Тобаго - это Агонь конечно! Людоеды, играющие мочевым пузырем буйвола, ушатали "великую" нацию) Ату, Америку, ату!


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№2 Написал: safonas (Сегодня, 08:55) #
  • +1
  •  (7)

лошары))) пусть играют теперь с великими украми)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 08:48) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ладно те Хорватам проиграли и не попали, а тут профукать Тринидаду? smile Старые пердуны из конгресса вам медали на шею повесят.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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