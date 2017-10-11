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Лионель Месси: до встречи в России в 2018 году (фото)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, забивший три гола в матче квалификации ЧМ-2018 с Эквадором (3:1), прокомментировал выход своей команды в финальную часть турнира в России.

"Вперед, Аргентина! Цель достигнута, до встречи в России в 2018 году", - написал Месси в Фэйсбуке.

Теги: Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 08:56
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№2 Написал: max7777 Москва (Сегодня, 10:15) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: safonas
все таки приедут) рад, такая сборная с россыпью звезд нам нужна) жаль только оранжевых не будет(

оранжевых жаль и Чили жаль, после кубка конфедераций многие наши болельщики думаю стали симпатизировать им
Регистрация: 5.08.2010
№1 Написал: safonas (Сегодня, 08:58) #
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все таки приедут) рад, такая сборная с россыпью звезд нам нужна) жаль только оранжевых не будет(


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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