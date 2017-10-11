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Леандро Паредес: нет слов, чтобы описать наши чувства (фото)

Полузащитник "Зенита" и сборной Аргентины Леандро Паредес прокомментировал победу над Эквадором (3:1) в матче заключительного тура квалификации и выход ЧМ-2018. Напомним, Паредес вышел на замену на 84-й минуте встречи.

"Нет слов, чтобы описать то, что мы чувствуем. Благодарю Бога за то, что позволил мне быть частью происходящего. Вперед, Аргентина!" - написал Паредес в Инстаграме.

Теги: Паредес Сборная Аргентины
Сегодня, 09:01
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(1)
№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 09:24) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: valerman40
Паредес на первом плане в синем спортивном костюме?

судя по толщине это Марадонна blush


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 09:17) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Паредес на первом плане в синем спортивном костюме?
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 09:10) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Чтобы к ЧМ был в основе, и остальных зенитовцев прихватил! Старайтесь!expressionless


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
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