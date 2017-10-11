Леандро Паредес: нет слов, чтобы описать наши чувства (фото)

No hay palabras para describir lo que vivimos hoy , le doy gracias a dios por permitirme ser parte de esto ??????vamos argentina carajo ???????? A post shared by Leandro (@leoparedes20) on Oct 10, 2017 at 9:41pm PDT

Полузащитник "Зенита" и сборной Аргентины Леандро Паредес прокомментировал победу над Эквадором (3:1) в матче заключительного тура квалификации и выход ЧМ-2018. Напомним, Паредес вышел на замену на 84-й минуте встречи."Нет слов, чтобы описать то, что мы чувствуем. Благодарю Бога за то, что позволил мне быть частью происходящего. Вперед, Аргентина!" - написал Паредес в Инстаграме.