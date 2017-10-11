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Сборная России на ЧМ-2018 может попасть в одну группу с Испанией, Ираном и Южной Кореей

Стал известен состав первой корзины при жеребьевке ЧМ-2018 года в России, передает "Советский спорт".

Первая корзина: Россия (организатор турнира), Германия (1-е место в рейтинге ФИФА), Бразилия (2), Португалия (3), Аргентина (4), Бельгия (5), Польша (6), Франция (7).

Вторая корзина: Испания (8), Мексика, Англия, Уругвай, Колумбия.

В третьей будут Иран, Египет, в четвертой – Южная Корея, Саудовская Аравия, Панама.

Посев для остальных команд, пробившихся в финальный турнир, пока не определен. Напомним, жеребьевка состоится 1 декабря в Кремле.
Теги: Сборная России
Сегодня, 09:09
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11
(1)
№11 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 10:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Иран и Корея в одну группу не попадут. Всегда команды одного континента (кроме Европы) разводили по разным.
Регистрация: 8.02.2011
№10 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zeracool
Цитата: valerman40
Цитата: Black Fox
Это каким макаром поляки оказались выше Испании?

этоони от греха подальше развели болел Польши и России, чтобы они гарантировано не встретились нигде. А нам я так понимаю заочно уже подсунули Испанию, в третью неподарочный Иран и какую нибудь Панаму на закуску.

зачем нам что то подсовывать, если кого не дай все равно 4 место в группе..

да это и ежу понятно, что для нас это последний ЧМ.
Регистрация: 2.08.2010
№9 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:17) #
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lisenok,
Испанцев не надо при любых раскладах


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№8 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 10:14) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сахалин
Кстати Динамо отобралось?! smile

Динамо будет с нашими в одной группе и займет 3 место.Ну а сборной почетное четвертое.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№7 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 09:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сборная России на ЧМ-2018 может попасть в одну группу с Испанией, Ираном и Южной Кореей

И это не самый плохой вариант!
Регистрация: 21.08.2012
№6 Написал: Сахалин Южно-Сахалинск (Сегодня, 09:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
На все ровно какие команды - нам нужно что, они себе забивали ... иначе как показывают контрольные игры - выиграть нам будет проблематично...
Кстати Динамо отобралось?! smile


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Я прирожденный кузнец, не могу ни куя
Да я жадный, зато от чистого сердца
Регистрация: 16.11.2009
№5 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:49) #
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Цитата: Black Fox
Это каким макаром поляки оказались выше Испании? И каким образом произошел посев без учета возможного прохода Италии?
что-то крепкое в СС курят...

существует рейтинг ФИФА весьма продолжительное время, если чего-то непонятно обратись к нему
6.Польша
11.Испания
17.Италия
Есть вопросы на счет Франции при выходе Швейцарцев, здесь действительно СС погорячился.
16.10. будет новый рейтинг с учетом последних матчей.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№4 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 09:34) #
  • -2
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Вторая группа посильнее первой будет. Там нет команд уровня России
Регистрация: 22.11.2014
№3 Написал: zeracool москва (Сегодня, 09:26) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Цитата: Black Fox
Это каким макаром поляки оказались выше Испании?

этоони от греха подальше развели болел Польши и России, чтобы они гарантировано не встретились нигде. А нам я так понимаю заочно уже подсунули Испанию, в третью неподарочный Иран и какую нибудь Панаму на закуску.

зачем нам что то подсовывать, если кого не дай все равно 4 место в группе..
Регистрация: 15.03.2009
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 09:16) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Это каким макаром поляки оказались выше Испании?

этоони от греха подальше развели болел Польши и России, чтобы они гарантировано не встретились нигде. А нам я так понимаю заочно уже подсунули Испанию, в третью неподарочный Иран и какую нибудь Панаму на закуску.
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 09:12) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это каким макаром поляки оказались выше Испании? И каким образом произошел посев без учета возможного прохода Италии?
что-то крепкое в СС курят...


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
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