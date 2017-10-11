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Хорхе Сампаоли: нам удалось помочь лучшему футболисту мира попасть на главный турнир

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассказал, как настраивал команду перед решающим матчем отборочного турнира ЧМ-2018 с Эквадором (3:1).

"Я сказал футболистам, что не Месси должен чемпионату мира, а турнир сам задолжал ему. Нам удалось помочь лучшему футболисту мира попасть на главный турнир национальных команд. Было бы нелогично, не сыграй Месси на ЧМ.

На установке перед матчем последним словом было то, что Месси обязан поехать в Россию. Аргентинские футболисты смогли собраться и показать свой класс в очень сложной ситуации. Не передать те эмоции, которые я испытываю, тренируя Месси и руководя им", – цитирует Сампаоли Sportbox со ссылкой на Ole.
Теги: Сампаоли Сборная Аргентины Месси
Сегодня, 09:43
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(2)
№4 Написал: Black Fox (Сегодня, 10:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Это выдающийся игрок и я думаю что перевод был не совсем точный.

Как это можно перевести неправильно?

На установке перед матчем последним словом было то, что Месси обязан поехать в Россию.
???


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:25) #
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Black Fox,
Это выдающийся игрок и я думаю что перевод был не совсем точный.
Регистрация: 27.07.2016
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 10:12) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это уже какой-то маразм. Оказывается сборная Аргентины нужна чтобы доставить Месси на ЧМ. Если он и игрокам говорит тоже самое, то я не удивляюсь тому, что Аргентина чуть не вылетела...


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: Сахалин Южно-Сахалинск (Сегодня, 09:51) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Вроде Рональду признан лучшем футболистом - не?
Интересна сама установка - не команда Аргентины с ее болельщиками - а Месси должен попасть на ЧМ - епть командная игра однако!


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Я прирожденный кузнец, не могу ни куя
Да я жадный, зато от чистого сердца
Регистрация: 16.11.2009
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