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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Хорхе Сампаоли: нам удалось помочь лучшему футболисту мира попасть на главный турнир
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассказал, как настраивал команду перед решающим матчем отборочного турнира ЧМ-2018 с Эквадором (3:1).
"Я сказал футболистам, что не Месси должен чемпионату мира, а турнир сам задолжал ему. Нам удалось помочь лучшему футболисту мира попасть на главный турнир национальных команд. Было бы нелогично, не сыграй Месси на ЧМ.
На установке перед матчем последним словом было то, что Месси обязан поехать в Россию. Аргентинские футболисты смогли собраться и показать свой класс в очень сложной ситуации. Не передать те эмоции, которые я испытываю, тренируя Месси и руководя им", – цитирует Сампаоли Sportbox со ссылкой на Ole.
"Я сказал футболистам, что не Месси должен чемпионату мира, а турнир сам задолжал ему. Нам удалось помочь лучшему футболисту мира попасть на главный турнир национальных команд. Было бы нелогично, не сыграй Месси на ЧМ.
На установке перед матчем последним словом было то, что Месси обязан поехать в Россию. Аргентинские футболисты смогли собраться и показать свой класс в очень сложной ситуации. Не передать те эмоции, которые я испытываю, тренируя Месси и руководя им", – цитирует Сампаоли Sportbox со ссылкой на Ole.
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