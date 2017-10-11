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Жена Лионеля Месси: ты заслуживаешь чемпионата мира больше, чем кто-либо

Жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо прокомментировала выход сборной Аргентины на чемпионат мира.

"Горжусь тобой. Как обычно, не было сомнений. Ты заслуживаешь этого больше, чем кто-либо. Теперь ждем тебя дома", – написала Рокуццо в Инстаграме.

Теги: Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 10:15
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