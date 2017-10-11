Жена Лионеля Месси: ты заслуживаешь чемпионата мира больше, чем кто-либо

ORGULLO. Como siempre, no hab?a dudas !!???????????? Te lo mereces mas que nadie Amor!!!! Ahora dale volve a casa que te extra?amos Muuuucho!!!!?? #rusia2018 A post shared by AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) on Oct 10, 2017 at 7:27pm PDT

Жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо прокомментировала выход сборной Аргентины на чемпионат мира."Горжусь тобой. Как обычно, не было сомнений. Ты заслуживаешь этого больше, чем кто-либо. Теперь ждем тебя дома", – написала Рокуццо в Инстаграме.