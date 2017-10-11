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В Панаме объявили выходной по случаю выхода команды на ЧМ-2018

Президент Панамы Хуан Карлос Варела объявил среду 11 октября выходным днем после того, как национальная команда добилась победы над сборной Коста-Рики. Впервые в своей истории Панама вышла в финальную часть чемпионата мира.

"Это исторический день для нашей страны. 11 октября будет выходным для государственных и частных сотрудников. Занятия в школах также отменены, чтобы все могли отметить этот успех с семьей", – сообщил Варела в твиттере.

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