В Панаме объявили выходной по случаю выхода команды на ЧМ-2018

La voz del Pueblo ha sido escuchada; celebra este d?a hist?rico para Panam?. Ma?ana ser? D?a de Fiesta Nacional. pic.twitter.com/RJWNyTs06L — Juan Carlos Varela (@JC_Varela) October 11, 2017

Президент Панамы Хуан Карлос Варела объявил среду 11 октября выходным днем после того, как национальная команда добилась победы над сборной Коста-Рики. Впервые в своей истории Панама вышла в финальную часть чемпионата мира."Это исторический день для нашей страны. 11 октября будет выходным для государственных и частных сотрудников. Занятия в школах также отменены, чтобы все могли отметить этот успех с семьей", – сообщил Варела в твиттере.