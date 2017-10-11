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Защитник сборной США: мы подвели всю страну, это худший день в моей карьере

Защитник сборной США Омар Гонсалес прокомментировал отборочный матч ЧМ-2018 с Тринидадом и Тобаго (1:2). Его команда не смогла пробиться в финальный турнир.

"Мы подвели всю страну. По лицам на скамейке запасных я понял, что в параллельном матче для нас все плохо.

Мой автогол – это большое несчастье. Теперь он будет преследовать меня всю жизнь. Не думал, что сегодня все так сложится. Это худший день в моей карьере", – цитирует Гонсалеса AP.
Теги: Сборная США
Сегодня, 10:52
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№4 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 12:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Мой автогол – это большое несчастье.

Ерунда. Несчастье было у Эскобара...А в пендосии вряд ли пристрелят.
Регистрация: 8.02.2011
№3 Написал: palach Питер (Сегодня, 12:01) #
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Цитата: Сибирячок
В карьере может быть. Но худший день в твоей жизни впереди.

Это да. Ким Чен Ын подтвердит : автогол - херня!
Регистрация: 21.11.2006
№2 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 11:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
перебздел лопух laughing
Регистрация: 23.01.2012
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:02) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
В карьере может быть. Но худший день в твоей жизни впереди.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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