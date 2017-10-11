Защитник сборной США: мы подвели всю страну, это худший день в моей карьере

Защитник сборной США Омар Гонсалес прокомментировал отборочный матч ЧМ-2018 с Тринидадом и Тобаго (1:2). Его команда не смогла пробиться в финальный турнир."Мы подвели всю страну. По лицам на скамейке запасных я понял, что в параллельном матче для нас все плохо.Мой автогол – это большое несчастье. Теперь он будет преследовать меня всю жизнь. Не думал, что сегодня все так сложится. Это худший день в моей карьере", – цитирует Гонсалеса AP.