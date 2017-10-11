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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Вячеслав Колосков: телеканал FOX понесет имиджевые потери из-за невыхода сборной США на ЧМ
Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков заявил, что американский телеканал FOX, выкупивший права на трансляцию ЧМ-2018, понесет серьезные имиджевые потери из-за невыхода сборной США в финальную часть турнира.
FOX ранее выкупил у ФИФА право на трансляции чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. По данным Bloomberg, совокупно телеканал заплатил за это около от 450 до 500 миллионов долларов.
"Важно, на кого смотреть. Провалом это назвать нельзя, но имиджевые потери будут достаточно большие. Конечно, американский зритель смотрел бы с удовольствием свою команду. То же самое и с нашей сборной. Когда наши выходят в финальную часть – один интерес; успешно выступают – вообще повышенный интерес. А если ее нет, то только заядлые болельщики что-то смотрят, а у остальных интереса нет.
Но не нам считать деньги американского канала, но не угадали – значит, не угадали. В любом случае транслировать будут", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".
FOX ранее выкупил у ФИФА право на трансляции чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. По данным Bloomberg, совокупно телеканал заплатил за это около от 450 до 500 миллионов долларов.
"Важно, на кого смотреть. Провалом это назвать нельзя, но имиджевые потери будут достаточно большие. Конечно, американский зритель смотрел бы с удовольствием свою команду. То же самое и с нашей сборной. Когда наши выходят в финальную часть – один интерес; успешно выступают – вообще повышенный интерес. А если ее нет, то только заядлые болельщики что-то смотрят, а у остальных интереса нет.
Но не нам считать деньги американского канала, но не угадали – значит, не угадали. В любом случае транслировать будут", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".
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