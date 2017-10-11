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Вячеслав Колосков: телеканал FOX понесет имиджевые потери из-за невыхода сборной США на ЧМ

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков заявил, что американский телеканал FOX, выкупивший права на трансляцию ЧМ-2018, понесет серьезные имиджевые потери из-за невыхода сборной США в финальную часть турнира.

FOX ранее выкупил у ФИФА право на трансляции чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. По данным Bloomberg, совокупно телеканал заплатил за это около от 450 до 500 миллионов долларов.

"Важно, на кого смотреть. Провалом это назвать нельзя, но имиджевые потери будут достаточно большие. Конечно, американский зритель смотрел бы с удовольствием свою команду. То же самое и с нашей сборной. Когда наши выходят в финальную часть – один интерес; успешно выступают – вообще повышенный интерес. А если ее нет, то только заядлые болельщики что-то смотрят, а у остальных интереса нет.

Но не нам считать деньги американского канала, но не угадали – значит, не угадали. В любом случае транслировать будут", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".
Теги: Колосков Сборная США
Сегодня, 11:35
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:50) #
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Колосков кому интересно слушать про имиджевые потери амирикосов.
Лучше расскажи почему Стас до сих пор не определил основу команды и бесконечно мечется.
Времени осталось мало, пора уже показывать командное взаимодействие.


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Регистрация: 29.08.2007
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