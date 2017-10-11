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Геннадий Орлов: Аршавин уж точно отдал бы две-три острые передачи Смолову и Кокорину

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о товарищеской игре между сборными России с Иранa (1:1).

– Надо вернуть тех, кто умеет играть в футбол. Дело не в возрасте. Я смотрел первый тайм и все думал: ну Аршавин уж точно отдал бы две-три острые передачи Смолову и Кокорину. Понимаете? А до перерыва никто не мог придумать классный пас на свободное место. Никто. Ну что это такое? Беззубая игра в атаке.

– Даже нынешний Аршавин оживил бы игру?

– Я знаю уровень Аршавина. Он даже в ветеранах выйдет и два-три классных паса отдаст. Но вот в первом тайме я таких передач не увидел, – цитирует Орлова "СЭ".
Теги: Орлов Аршавин Сборная России
Сегодня, 12:14
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№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:45) #
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online

Дело не в Аршавине, дед, а в усатом. Зенит как пример двух разных измерений среди тренеров и тренеришек.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№4 Написал: FanAttack Москва (Сегодня, 12:39) #
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Можно было бы на полчаса выпускать, картины не испортит, а вот пас отдать может...
Регистрация: 4.05.2014
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:23) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
неизлечимый толпаеп


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за Спартак болеют сердцем, а за петухов зенитовских -жопой!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 12:22) #
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Болеет за:
ЦСКА
Диагноз - упал с дуба.Надо ему уезжать из Питера,местный климат плохо влияет на сосуды головного мозга.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№1 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 12:19) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Оттащите его от микрофона


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
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