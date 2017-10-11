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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Геннадий Орлов: Аршавин уж точно отдал бы две-три острые передачи Смолову и Кокорину
Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о товарищеской игре между сборными России с Иранa (1:1).
– Надо вернуть тех, кто умеет играть в футбол. Дело не в возрасте. Я смотрел первый тайм и все думал: ну Аршавин уж точно отдал бы две-три острые передачи Смолову и Кокорину. Понимаете? А до перерыва никто не мог придумать классный пас на свободное место. Никто. Ну что это такое? Беззубая игра в атаке.
– Даже нынешний Аршавин оживил бы игру?
– Я знаю уровень Аршавина. Он даже в ветеранах выйдет и два-три классных паса отдаст. Но вот в первом тайме я таких передач не увидел, – цитирует Орлова "СЭ".
– Надо вернуть тех, кто умеет играть в футбол. Дело не в возрасте. Я смотрел первый тайм и все думал: ну Аршавин уж точно отдал бы две-три острые передачи Смолову и Кокорину. Понимаете? А до перерыва никто не мог придумать классный пас на свободное место. Никто. Ну что это такое? Беззубая игра в атаке.
– Даже нынешний Аршавин оживил бы игру?
– Я знаю уровень Аршавина. Он даже в ветеранах выйдет и два-три классных паса отдаст. Но вот в первом тайме я таких передач не увидел, – цитирует Орлова "СЭ".
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