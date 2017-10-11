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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Тарханов: в первом тайме сборная России медленно играла, во втором темп взвинтили - все наладилось
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов в интервью Rusfootball.info рассказал, почему в первом тайме товарищеского матча с командой Ирана у сборной России не получалось конструктивной игры, поразмышлял о том, каким может быть состав российской дружины на чемпионат мира, а также пожелал скорейшего выздоровления полузащитнику «Ростова» Артуру Юсупову.
- Почти полтора тайма у нашей сборной игра не получалась: в середине мяч не выводился в атаку — в нападении нам было трудно. Федор Смолов пытался иногда на себя взять игру, но в принципе игра не шла. В основном назад и поперек играли, но из опорной зоны мяч не выводили, - приводит слова Тарханова корреспондент Rusfootball.info Алина Гущина. - Медленно команда все делала, поэтому зоны закрывались. Во втором тайме вышел Далер Кузяев, который стал хорошо вытаскивать мяч в атаку — много стало свободных зон, куда наши подключались и могли выиграть этот матч.
- Сборная Ирана чем-то впечатлила вас?
- Они очень организованно обороняются. И если их соперник медленно играет, у него появляются проблемы. Так было и у нас в первом тайме. Во втором темп игры мы взвинтили — игра пошла по-другому: сразу стало видно, что проблемы в обороне сборной Ирана имеются.
- Результат 1:1 закономерен?
- Результат такой, какой он есть. Сейчас главная задача для тренерского штаба — сформировать среднюю линию. Если нет хорошей середины, атаковать очень сложно.
- На ваш взгляд, из того состава, что Станислав Черчесов вызвал на матчи с командами Южной Кореи и Ирана, сколько игроков должны попасть в заявку сборной России на чемпионат мира?
- Это задача Черчесова - ему и решать. Но, конечно, здесь еще появится Александр Головин, Роман Зобнин, который сейчас восстанавливается после травмы, тоже может появиться. Надо опять же создать хорошую центральную ось. Чтобы были игроки для организации атак.
- На этой неделе получил травму колена игрок, который в составе сборной России был на чемпионате Европы 2016 года и который семь лет назад под вашим руководством работал в «Химках». Это полузащитник «Ростова» Артур Юсупов. Игрок выбыл на долгий срок. Вам, насколько известно, импонирует манера игры этого футболиста...
- Да, это очень хороший полузащитник, который, кстати, умеет организовывать атакующие действия. Умеет вытаскивать мяч в атаку. Мобильный игрок. Кроме того это очень аккуратный игрок: мало теряет мячи В середине поля играет важную роль. Все тренерские установки выполняет четко. Конечно, это большая потеря для «Ростова». Очень жаль. Артур — хороший игрок и замечательный человек, с ним очень приятно работать. Желаю ему поскорее восстановиться.
- Почти полтора тайма у нашей сборной игра не получалась: в середине мяч не выводился в атаку — в нападении нам было трудно. Федор Смолов пытался иногда на себя взять игру, но в принципе игра не шла. В основном назад и поперек играли, но из опорной зоны мяч не выводили, - приводит слова Тарханова корреспондент Rusfootball.info Алина Гущина. - Медленно команда все делала, поэтому зоны закрывались. Во втором тайме вышел Далер Кузяев, который стал хорошо вытаскивать мяч в атаку — много стало свободных зон, куда наши подключались и могли выиграть этот матч.
- Сборная Ирана чем-то впечатлила вас?
- Они очень организованно обороняются. И если их соперник медленно играет, у него появляются проблемы. Так было и у нас в первом тайме. Во втором темп игры мы взвинтили — игра пошла по-другому: сразу стало видно, что проблемы в обороне сборной Ирана имеются.
- Результат 1:1 закономерен?
- Результат такой, какой он есть. Сейчас главная задача для тренерского штаба — сформировать среднюю линию. Если нет хорошей середины, атаковать очень сложно.
- На ваш взгляд, из того состава, что Станислав Черчесов вызвал на матчи с командами Южной Кореи и Ирана, сколько игроков должны попасть в заявку сборной России на чемпионат мира?
- Это задача Черчесова - ему и решать. Но, конечно, здесь еще появится Александр Головин, Роман Зобнин, который сейчас восстанавливается после травмы, тоже может появиться. Надо опять же создать хорошую центральную ось. Чтобы были игроки для организации атак.
- На этой неделе получил травму колена игрок, который в составе сборной России был на чемпионате Европы 2016 года и который семь лет назад под вашим руководством работал в «Химках». Это полузащитник «Ростова» Артур Юсупов. Игрок выбыл на долгий срок. Вам, насколько известно, импонирует манера игры этого футболиста...
- Да, это очень хороший полузащитник, который, кстати, умеет организовывать атакующие действия. Умеет вытаскивать мяч в атаку. Мобильный игрок. Кроме того это очень аккуратный игрок: мало теряет мячи В середине поля играет важную роль. Все тренерские установки выполняет четко. Конечно, это большая потеря для «Ростова». Очень жаль. Артур — хороший игрок и замечательный человек, с ним очень приятно работать. Желаю ему поскорее восстановиться.
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