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Александр Тарханов: в первом тайме сборная России медленно играла, во втором темп взвинтили - все наладилось

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов в интервью Rusfootball.info рассказал, почему в первом тайме товарищеского матча с командой Ирана у сборной России не получалось конструктивной игры, поразмышлял о том, каким может быть состав российской дружины на чемпионат мира, а также пожелал скорейшего выздоровления полузащитнику «Ростова» Артуру Юсупову.

- Почти полтора тайма у нашей сборной игра не получалась: в середине мяч не выводился в атаку — в нападении нам было трудно. Федор Смолов пытался иногда на себя взять игру, но в принципе игра не шла. В основном назад и поперек играли, но из опорной зоны мяч не выводили, - приводит слова Тарханова корреспондент Rusfootball.info Алина Гущина. - Медленно команда все делала, поэтому зоны закрывались. Во втором тайме вышел Далер Кузяев, который стал хорошо вытаскивать мяч в атаку — много стало свободных зон, куда наши подключались и могли выиграть этот матч.

- Сборная Ирана чем-то впечатлила вас?

- Они очень организованно обороняются. И если их соперник медленно играет, у него появляются проблемы. Так было и у нас в первом тайме. Во втором темп игры мы взвинтили — игра пошла по-другому: сразу стало видно, что проблемы в обороне сборной Ирана имеются.

- Результат 1:1 закономерен?

- Результат такой, какой он есть. Сейчас главная задача для тренерского штаба — сформировать среднюю линию. Если нет хорошей середины, атаковать очень сложно.

- На ваш взгляд, из того состава, что Станислав Черчесов вызвал на матчи с командами Южной Кореи и Ирана, сколько игроков должны попасть в заявку сборной России на чемпионат мира?

- Это задача Черчесова - ему и решать. Но, конечно, здесь еще появится Александр Головин, Роман Зобнин, который сейчас восстанавливается после травмы, тоже может появиться. Надо опять же создать хорошую центральную ось. Чтобы были игроки для организации атак.

- На этой неделе получил травму колена игрок, который в составе сборной России был на чемпионате Европы 2016 года и который семь лет назад под вашим руководством работал в «Химках». Это полузащитник «Ростова» Артур Юсупов. Игрок выбыл на долгий срок. Вам, насколько известно, импонирует манера игры этого футболиста...

- Да, это очень хороший полузащитник, который, кстати, умеет организовывать атакующие действия. Умеет вытаскивать мяч в атаку. Мобильный игрок. Кроме того это очень аккуратный игрок: мало теряет мячи В середине поля играет важную роль. Все тренерские установки выполняет четко. Конечно, это большая потеря для «Ростова». Очень жаль. Артур — хороший игрок и замечательный человек, с ним очень приятно работать. Желаю ему поскорее восстановиться.
Теги: Тарханов Сборная России
Сегодня, 12:54
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№1 Написал: orb13 Екатеринбург (Сегодня, 14:15) #
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Болеет за:
ЦСКА
Худшей Сборной у России ещё не бывало,Александр! Да,пожалуй, и худшего тренера,разве что Слуцкий не особо впечатлил.
Нет порядка,нет дриблинга,нет паса.
То,что в первом тайме не было ещё и скорости,лишь подтверждает,что эта Сбродная даже играть-то толком не желает.если у нас деревянный Миранчук ходит в суперигрочилах,мажущий по пустым воротам в единственном моменте Ерохин.
Но больше всех впечатлил Кутепов. За игру он несколько раз принимал головой после удара от ворот иранского голкипера.И знаете сколько раз он скидывал противнику на ногу?
ВСЕ! я после второго раза стал наблюдать. Кутепов скидывал головой в ноги иранцам каждый раз! если бы это были испанцы,Кутя бы напривозил с десяток.

Смолов абсолютно не замечает никого в атаке. Такого форварда за километр ьы не допустили бы до Сборной ни в одной приличной стране.У нас ,пожалуй,впервые такой...
А точно он капитан,или это прикол?
Какая Сбродная,такой и кэп...
В тысячный раз ловлю себя на том,что НЕ ХОЧУ чтобы ЧМ проходил у нас.
Позора не хочу.
И в сотый раз пишу-окститесь,уговорите ветеранов,кто ещё с ногами. Они за матушку россию умрут,а не опозорятся,да и по игре нонешние им даже сейчас в подмётки не годятся.
Разве что бутсы мыть...


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Сто раз крикни "ГОООЛ!"- на табло ничего не изменится!
Регистрация: 4.04.2012
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