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Криштиану Роналду: Россия – мы едем! (фото)

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал выход команды на ЧМ-2018. Португальцы во вторник обыграли команду Швейцарии (2:0) и заняли первое место в группе B.

"Отличные командные усилия. Спасибо за поддержку. Россия – мы едем!", - написал Роналду в твиттере.

Теги: Роналду Сборная Португалии
Сегодня, 13:16
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№2 Написал: нетрал (Сегодня, 14:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
понравился стадион трубостроителя?
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 13:28) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Кубань»
Почему за Португалию играет Юрий Жирков под 11 номером? Я протестую!


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
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