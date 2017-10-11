Криштиану Роналду: Россия – мы едем! (фото)

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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал выход команды на ЧМ-2018. Португальцы во вторник обыграли команду Швейцарии (2:0) и заняли первое место в группе B.
"Отличные командные усилия. Спасибо за поддержку. Россия – мы едем!", - написал Роналду в твиттере.
"Отличные командные усилия. Спасибо за поддержку. Россия – мы едем!", - написал Роналду в твиттере.
Great team effort! Thank you all for your support. Russia, here we come!!???? pic.twitter.com/cEPJWCDA2R— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 11, 2017
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