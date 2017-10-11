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"Краснодар" продал все билеты на игру с ЦСКА

"Краснодар" продал все билеты на домашний матч 13-го тура премьер-лиги с московским ЦСКА. Встреча состоится 14 октября, начало - в 19:00 мск.

"Футбольный клуб "Краснодар" благодарит болельщиков за активность! Ждём вас на всех домашних матчах "быков"!" - говорится в сообщении пресс-службы.
Теги: Краснодар
Сегодня, 13:48
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