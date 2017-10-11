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Лидер группы U2: Лионель Месси, спасибо, бог существует

Ирландская рок-группа U2 на концерте в Ла-Плате произнесла тост в честь Лионеля Месси, который принес аргентинской команде путевку на ЧМ-2018.

Концерт был перенесен на час позже из-за матча аргентинской команды в отборочном раунде ЧМ-2018 с командой Эквадора. В начале выступления, после того как прозвучали первые песни, Боно, лидер группы U2, обратился к 42-тысячной аудитории со словами о Месси.

"Лионель Месси, спасибо, бог существует", - сказал Боно.

Газета.Ru
Теги: Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 14:10
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