Лидер группы U2: Лионель Месси, спасибо, бог существует

Ирландская рок-группа U2 на концерте в Ла-Плате произнесла тост в честь Лионеля Месси, который принес аргентинской команде путевку на ЧМ-2018.Концерт был перенесен на час позже из-за матча аргентинской команды в отборочном раунде ЧМ-2018 с командой Эквадора. В начале выступления, после того как прозвучали первые песни, Боно, лидер группы U2, обратился к 42-тысячной аудитории со словами о Месси."Лионель Месси, спасибо, бог существует", - сказал Боно.