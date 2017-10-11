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Россия и Украина будут разведены по разным группам в Лиге наций

УЕФА разведет сборные России и Украины при жеребьевке групп дивизиона В Лиги наций, информирует пресс-служба организации.

Напомним, сборные Украины и России были определены в дивизион В. Всего в нем будет 12 команд, которые поделятся на четыре группы по три команды в каждой.

"Россия и Украина по итогам жеребьевки не попадут в одну группу. То же правило будет применено и к командам Армении и Азербайджана (дивизион D), если решения исполкома УЕФА будут действовать на момент проведения жеребьевки", - говорится в сообщении УЕФА.

Жеребьевка Лиги наций состоится 24 января в Лозанне.
Теги: Сборная России
Сегодня, 14:22
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