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Гари Линекер: если Месси не лучший на все времена, то я чертова курица

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал выход сборной Аргентины на ЧМ-2018 в России.

"Там, где есть Месси, есть и надежда. Он просто вышел и сделал хет-трик. Если это не лучший игрок на все времена, то я чертова курица", – написал Линекер в твиттере.
Теги: Линекер Сборная Аргентины Месси
Сегодня, 14:39
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