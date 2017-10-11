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Умар Ниасс: адаптироваться в "Эвертоне" несложно, особенно после того, что я видел в России

Форвард "Эвертона" Бай Умар Ниасс, выступавший ранее за "Локомотив", вспомнил первое время в английском клубе.

"Адаптироваться в "Эвертоне" – не самая сложная задача, особенно после того, что я видел в России и Турции.

Помню, как Аарон Леннон (хавбек "Эвертона" – прим.) сказал мне в первый день: "Если тебе что-то нужно, позвони". Здесь есть люди, которые готовы помочь тебе в любое время", – цитирует игрока "Советский спорт" со ссылкой на Sky Sports.
Теги: Ниассе Эвертон
Сегодня, 14:59
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№4 Написал: Hitman (Сегодня, 16:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
еще один Петя Оденьстринги
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: spiri UdSSR (Сегодня, 16:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
типа,в России не помогали??уймись,чувак! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№2 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 16:04) #
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Лучше расскажи про дерево на котором ты вырос.
Регистрация: 28.05.2014
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 15:04) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Еще один плаксивый нигер, боящийся бананов.


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
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