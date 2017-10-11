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РФС подписал договор о сотрудничестве с Федерацией футбола Ирана

Российский футбольный союз и Федерация футбола Ирана подписали Меморандума о сотрудничестве, информирует официальный сайт.

"Договор призван способствовать укреплению и дальнейшему развитию тесного делового сотрудничества, обмену ресурсами и опытом между футбольными ассоциациями двух стран. Они обязуются координировать свои действия для организации и проведения международных товарищеских игр между мужскими и женскими, юношескими, мини-футбольными сборными командами обеих стран.

Также планируется разработка совместных программ обучения и подготовки футболистов, продвижение женского и массового футбола, сотрудничество в сфере маркетинга, медицины, научно-технического обеспечения, судейства и других направлений", – сообщается на сайте РФС.
Сегодня, 15:10
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