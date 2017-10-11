"Барселона" может купить Деле Алли вместо Филиппе Коутиньо

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли попал в сферу интересов "Барселоны". Каталонцы рассматривают английского футболиста как альтернативу Филиппе Коутиньо, если не смогут договориться с "Ливерпулем".В связи с интересом к Алли со стороны "Барселоны", а также "Реала" руководство "Тоттенхэма" намерено предложить 21-летнему футболисту новый контракт с окладом в €90 тыс. В настоящее время Алли получает в лондонском клубе €55 тыс.Если Деле Алли подпишет новый договор, то станет вторым самым высокооплачиваемым игроком клуба после Гарри Кейна.