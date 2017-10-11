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"Барселона" может купить Деле Алли вместо Филиппе Коутиньо

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли попал в сферу интересов "Барселоны". Каталонцы рассматривают английского футболиста как альтернативу Филиппе Коутиньо, если не смогут договориться с "Ливерпулем".

В связи с интересом к Алли со стороны "Барселоны", а также "Реала" руководство "Тоттенхэма" намерено предложить 21-летнему футболисту новый контракт с окладом в €90 тыс. В настоящее время Алли получает в лондонском клубе €55 тыс.

Если Деле Алли подпишет новый договор, то станет вторым самым высокооплачиваемым игроком клуба после Гарри Кейна.

Газета.Ru
Теги: Барселона Алли
Сегодня, 15:32
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