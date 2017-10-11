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Вячеслав Колосков: если бы Месси не приехал, то было бы плохо

Отсутствие сборной Аргентины на ЧМ-2018 года вместе с капитаном Лионелем Месси стало бы плохим исходом квалификационного турнира, заявил почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

"Не надо гоняться за прошлым, нужно оценивать настоящее. Важно не название страны, а какие футболисты в ней играют. В данном случае выход аргентинцев – замечательно. Но не вышли чилийцы, значит, другие команды были просто сильнее, и мы увидим команды, более высокого уровня.

Это спортивный отбор. Конечно, если бы Месси не приехал, то было плохо. С другой стороны, где гарантии, что он приедет?" - цитирует Колоскова "Р-Спорт".
Теги: Колосков Месси
Сегодня, 15:39
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