"Барселона" заработала 708 миллионов евро, установив рекорд доходности

? These are the budgets for FC Barcelona for the season 2017/18, compared with those for 2016/17 pic.twitter.com/N9yaVGOzfl — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 11, 2017

"Барселона" в сезоне 2016/17 установила рекорд доходности. Каталонцы заработали 708 миллионов евро. Чистая прибыль клуба составила 31 миллион.По итогам сезона-2017/18 ожидается скачок в доходности клуба до 897 миллионов.