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"Барселона" заработала 708 миллионов евро, установив рекорд доходности

"Барселона" в сезоне 2016/17 установила рекорд доходности. Каталонцы заработали 708 миллионов евро. Чистая прибыль клуба составила 31 миллион.

По итогам сезона-2017/18 ожидается скачок в доходности клуба до 897 миллионов.

Теги: Барселона
Сегодня, 15:46
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