Главный тренер сборной Чили: я готов уйти

Наставник сборной Чили Хуан Антонио Пицци заявил, что готов покинуть свой пост после непопадания в финальную стадию ЧМ-2018."Мой контракт подходит к концу. Конечно, решение принимать руководству федерации, но результаты нашего выступления в квалификации ЧМ-2018 неудовлетворительные. Я готов уйти", - сказал специалист.Во матче заключительного тура квалификации сборная Чили проиграла бразильцам со счетом 0:3 и заняла шестое место в турнирной таблице.