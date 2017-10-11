Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Главный тренер сборной Чили: я готов уйти

Наставник сборной Чили Хуан Антонио Пицци заявил, что готов покинуть свой пост после непопадания в финальную стадию ЧМ-2018.

"Мой контракт подходит к концу. Конечно, решение принимать руководству федерации, но результаты нашего выступления в квалификации ЧМ-2018 неудовлетворительные. Я готов уйти", - сказал специалист.

Во матче заключительного тура квалификации сборная Чили проиграла бразильцам со счетом 0:3 и заняла шестое место в турнирной таблице.

Газета.Ru
Теги: Сборная Чили
Сегодня, 15:49
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 16:09) #
  • 0
  •  (0)

Чили подали протест после игры с Боливия который завершился в ничью... Суд удовлетворил его и присудил победу Чили..Т.к в игре принимал участие игрок не имевший на это права.. Также победу присудили Перу, которая Боливии проиграла...
Итог.. Если бы Чили не подали в суд, то они бы опередили на один пункт Перу...
Регистрация: 22.11.2014
№1 Написал: safonas (Сегодня, 16:00) #
  • 0
  •  (0)

очень слабо сыграли, на кк17 мощно выглядели


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.