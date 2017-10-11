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Луис Суарес: было бы трудно видеть Месси вне чемпионата мира

Нападающий "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес рад выходу сборной Аргентины на чемпионат мира.

Напомним, аргентинцы обыграли Эквадор, что позволило команде напрямую попасть на чемпионат мира. Форвард "Барселоны" Лионель Месси оформил хет-трик.

"Месси – мой друг. Было бы трудно видеть его вне чемпионата мира. Выступление сборной Аргентины является доказательством того, насколько труднее квалификации", - приводит слова Суареса Sport.es.
Теги: Суарес Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 16:15
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