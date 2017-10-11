Станислав Черчесов: ведутся переговоры о товарищеском матче с Аргентиной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что ведутся переговоры о проведении товарищеского матча с Аргентиной."Переговоры ведутся. Понятно, мы были заинтересованы в том, чтобы Аргентина или попала напрямую, или не попала на чемпионат мира. Я не так глубоко внедряюсь в этот вопрос. Моя задача – дать добро. Есть и план A, и план B, и план C. Насколько я понимаю, переговоры ведутся. Если бы Аргентина решила задачу раньше, то вопрос бы отпал. Есть две топовые сборные. Думаю, что обе дадут добро. Аргентина – одна из них", – сказал Черчесов.