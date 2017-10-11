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Система видеоповторов впервые будет задействована на матче "Краснодар" - "Ахмат"

"Краснодар" объявил о подписании соглашения о сотрудничестве с Hawk-Eye Innovations.

Планируемая дата запуска системы видеоповторов – 3 декабря, в матче 19-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Ахмат".

Технология, которая будет использоваться в системе видеоповторов на арене "быков", предоставляется компанией Hawk-Eye Innovations. Её разработки ранее успешно внедрены в других видах спорта – теннисе, снукере, бадминтоне и снукере.

Система Hawk-Eye (орлиный глаз) прошедшим летом тестировалась на российском Кубке конфедераций 2017. 10 специальных камер, установленных по периметру поля стадиона "Краснодара", будут отслеживать ход игры, и в случае возникновения спорных ситуаций главный арбитр прибегнет к видеопомощи (VAR).

ФК "Краснодар"
Теги: Краснодар Ахмат
Сегодня, 17:11
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(3)
№6 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 17:38) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Арутунян красава!,
всегда его уважал как мужика и как топ менеджера
клал он на блевотную голубую недоросль вместе с Канделаки и прочей педо шелухой ))))
"раз два три СенитушкО - саси" (фильм Бармен) (с)


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:34) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Зачем судье бегать к монитору? Нельзя на большом экране показать?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 17:31) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Кубань»
Таки "судья - продажная" больше не закатит?! smile


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№3 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 17:22) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Алания»
Но чтобы повысить интерес к игре, надо выводить видеоповтор, что судья просматривать будет, и на большие экраны стадиона, тогда и для зрителей интереснее будет и время затраченное судьёй на просмотр незаметно проскочит... wink
Регистрация: 3.05.2015
№2 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 17:20) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Наконец-то!


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№1 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 17:17) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
свершилось
Регистрация: 26.08.2010
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