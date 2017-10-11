Система видеоповторов впервые будет задействована на матче "Краснодар" - "Ахмат"

"Краснодар" объявил о подписании соглашения о сотрудничестве с Hawk-Eye Innovations.Планируемая дата запуска системы видеоповторов – 3 декабря, в матче 19-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Ахмат".Технология, которая будет использоваться в системе видеоповторов на арене "быков", предоставляется компанией Hawk-Eye Innovations. Её разработки ранее успешно внедрены в других видах спорта – теннисе, снукере, бадминтоне и снукере.Система Hawk-Eye (орлиный глаз) прошедшим летом тестировалась на российском Кубке конфедераций 2017. 10 специальных камер, установленных по периметру поля стадиона "Краснодара", будут отслеживать ход игры, и в случае возникновения спорных ситуаций главный арбитр прибегнет к видеопомощи (VAR).