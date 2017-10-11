Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Посольство России в Великобритании подшутило над сборной Англии

Посольство России в Великобритании подшутило над сборной Англии, которая опасается шпионажа российских спецслужб на чемпионате мира-2018.

По информации The Daily Star, англичане возьмут в Россию команду наблюдателей, чтобы обезопасить себя от шпионажа.

"Лучше возьмите футбольную команду", - говорится в сообщении посольства.

Теги: Сборная Англии
Сегодня, 17:20
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.