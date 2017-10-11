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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Посольство России в Великобритании подшутило над сборной Англии
Посольство России в Великобритании подшутило над сборной Англии, которая опасается шпионажа российских спецслужб на чемпионате мира-2018.
По информации The Daily Star, англичане возьмут в Россию команду наблюдателей, чтобы обезопасить себя от шпионажа.
"Лучше возьмите футбольную команду", - говорится в сообщении посольства.
По информации The Daily Star, англичане возьмут в Россию команду наблюдателей, чтобы обезопасить себя от шпионажа.
"Лучше возьмите футбольную команду", - говорится в сообщении посольства.
A football team would be a better option pic.twitter.com/4Psj4ZkGy5— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) October 10, 2017
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