A football team would be a better option pic.twitter.com/4Psj4ZkGy5 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) October 10, 2017

Посольство России в Великобритании подшутило над сборной Англии, которая опасается шпионажа российских спецслужб на чемпионате мира-2018.По информации The Daily Star, англичане возьмут в Россию команду наблюдателей, чтобы обезопасить себя от шпионажа."Лучше возьмите футбольную команду", - говорится в сообщении посольства.