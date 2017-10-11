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Сборная Германии в ноябре проведет товарищеский матч с Францией

Сборные Германии и Франции 14 ноября проведут товарищеский матч.

Игра пройдет в Кельне на "РайнЭнергиШтадион".

Теги: Сборная Германии Сборная Франции
Сегодня, 18:09
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