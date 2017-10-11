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Ростов-на-Дону Ахмат
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Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Анзор Кавазашвили: головные боли у Черчесова будут продолжаться ещё долго
2-кратный чемпион СССР и обладатель звания лучшего вратаря страны Анзор Кавазашвили в обстоятельной беседе с корреспондентом Rusfootball.info Владиславом Щеколдиным рассказал о проблемах, которые предстоит решать главному тренеру сборной России.
– Думаю, что головные боли у Черчесова будут продолжаться ещё долго, поскольку у него на сегодняшний день по тем или иным обстоятельствам ещё нет основного состава, на который он может рассчитывать. Он проводит бесконечные замены, перекраивает линии.
У него, на мой взгляд, сейчас определены только два человека: Кокорин и Смолов. В остальном он не очень уверен. Полузащите Черчесову нужно, конечно, уделить большее внимание. На сегодняшний день у команды нет сыгранности. Сейчас это естественно. Так и должно быть.
Но когда ты с командой, которая должна претендовать на хорошие места на домашнем чемпионате мира, в домашней игре отдаёшь сопернику контроль поля, когда соперники играют наравне с твоей командой, не боятся тебя, постоянно атакуют твои ворота – это говорит о том, что на сегодня у нас в полузащите далеко не всё в порядке.
Обратите внимание на то, как сегодня играла сборная Ирана. Они использовали свои индивидуальные технические качества. То, что у них как у «южных» футболистов развито. И они брали на себя игру, и очень легко справлялись с нашими игроками. Они атаковали по всему полю, выдвигались вперёд, к штрафной площадке нашей сборной. Сборная Ирана играла жестко. Они не боялись играть против нас. Сборная Ирана навязывала свой игровой темп нашим футболистам. А наши ребята никак не могли разобраться со своей игрой. У нас был постоянный брак в передаче и контроле мяча.
Это очень важно. Когда ты имеешь определённую тактику на игру и исполнителей, которые знают, что им делать в разных случаях. По большому счёту таких случаев два.
Первый – когда твой соперник стремится в первую очередь обеспечить безопасность своих ворот. Они занимают полностью свою половину поля, и не дают тебе играть, дабы ты не смог забить. В такой конфигурации оппонент скорее рассчитывает на ничью.
Второй вариант – когда соперник уверен в своих силах, и они широко, размашисто играют на твоём поле в атакующий вариант. Словно они играют у себя дома. Сегодня так Иран и действовал: без страха, без зазрения совести. И мы никак не могли взять игру в свои руки.
Ещё одна причина – не можем обеспечить в атаке исполнения. Кокорин и Смолов должны быть выдвинутыми нападающими, но им приходится отступать за мячом. Таким образом, они нагружаются физически, идут в стыки с соперниками, рискуя получить травму. Посмотрите, как Смолов с линии штрафной с бочка подкручивал дважды, хотя там надо лупить. У него уже не было сил для мощного удара.
Проблемы есть, но опускать руки не надо. Поиск у Черчесова идёт. Вратарская позиция обеспечена: Акинфеев и Лунёв не вызывают вопросов. Появление Фернандеса и Рауша говорит о том, что эти позиции кое-как стабилизированы. Жиркову придётся уже бороться за своё место. Но атаки наших крайних защитников опасны только когда они делают прострел по ходу атаки. Это говорит о том, что два наших нападающих, оттянутых назад, не находятся на острие атаки, почти не атакуют вратаря. Как только Фернандес и Рауш перешли центр поля, Кокорин и Смолов должны врываться в зоны штрафной, откликаться на передачи с флангов. Эта система чётко отработана у английских команд, а у нас нет. Делаем много ненужных передач, во время них соперник возвращается назад и закрывает все зоны.
Возможно, если бы были здоровы Дзагоев, Глушаков, Головин, у Черчесова были бы развязаны руки, полузащита могла бы создать атакующую мощь. Но пока в центре полузащиты сумбур. Алексей Миранчук – талант, но пока не готов к роли лидера. Тарасов в «Локомотиве» является стрежнем, но как созидатель в сборной не тянет. Дай Бог здоровья Кокорину. Делает огромный объём работы, однако в сборной надо играть по-другому по сравнению с «Зенитом». И думать здесь надо Черчесову, как правильно использоваться его в составе.
– Нет ли проблемы в том, что Смолов и Кокорин используются в клубах как наконечники, а в сборной начинают друг другу мешать?
– Абсолютно согласен. В клубах они играют больше по левому флангу, а здесь второму приходится оттуда уходить. Они всё время отходят назад, чтобы не занимать одну позицию. Полоз тоже больше тяготеет к позиции левого инсайда. И здесь уже не мы должны говорить, что делать главному тренеру, а он должен посмотреть, стоит ли их использовать вместе. Или, быть может, поставить к ним такую глыбу, как Артём Дзюба.
Но он сейчас играет как курица. В таком возрасте у него должен быть самый расцвет, но этот выдающийся футболист, классный настоящий центральный нападающий, выдвинутый вперёд, умеющий играть головой, корпусом, выигрывать единоборства. Но сейчас он как дохлая курица, находясь в такой команде, как «Зенит». Очень обидно.
Даже если к чемпионату мира выздоровеют и подойдут в форме все футболисты, наигранности уже не будет. Черчесову не хватает времени для создания команды со всеми этими болячками. И нет у нас классных футболистов для сборной. Есть талантливые мальчики, как Кокорин и Смолов, но классных игроков не имеется.
– Имеете ввиду готовых за собой вести?
– Да, у нас нет ни одного лидера, который на футбольном поле читает действия соперника заранее. Классным считается вратарь, который заранее предугадывает атаку соперника и заранее подсказывает своему защитнику. Они привыкают к такому вратарю и верят ему. То же самое с защитниками. Даже цепкий Джикия дважды провалился. Рауш выпустил из-за спины игрока в эпизоде с голом, хоть и проделал огромный объём. Нет сыгранности между защитниками, называй какие угодно фамилии. Это не пара Березуцкий-Игнашевич.
– Заболотный имеет возможность выстрелить просто потому что он другого плана нападающий в сравнении с Кокориным и Смоловым, учитывая проблемы Дзюбы?
– Тренер берёт игроков в сборную под какую-то схему. Заболотный ничего не портит, а имеет ясные движения и мысли. Дай Бог, чтобы у Черчесова хватило возможностей и времени с определением основного состава, чтобы этот состав до начала чемпионата провёл вместе хотя бы несколько матчей, показав взаимопонимание, чтобы у нас головной боли не было.
Нам никто не будет делать подарки, как Южная Корея. В «Советском Спорте» написали, что это мы заставили их забить себе. Может, это в шутку написали? Каждый футболист стремится атаковать и заставить ошибиться защитников, но не таким образом, чтобы они 2 мяча в свои ворота забили.
То, что мы тогда пропустили 2 мяча в концовке – это мы либо до конца не доиграли, либо не те замены сделали, а соперник – наоборот. Чтобы забить дважды при счёте 0:4, надо иметь хорошие навыки и желание. А ничья с Ираном, может быть, является подарком со стороны соперника. Иранцы очень техничны, агрессивные и по-хорошему злые. Они просто так не уступят мячик никому, будут бороться до конца и стабильно играть в коллективную игру. Единственное, чего им, возможно, не хватает – игровой дисциплины, которую нам надо разрушить за счёт творческих передач. Этого мы не сделали. Перепасовка между защитниками – это не владение мячом. Владеть мячом – значит держать соперника в напряжении. Владеешь мячом – владеешь игрой, это аксиома.
– Думаю, что головные боли у Черчесова будут продолжаться ещё долго, поскольку у него на сегодняшний день по тем или иным обстоятельствам ещё нет основного состава, на который он может рассчитывать. Он проводит бесконечные замены, перекраивает линии.
У него, на мой взгляд, сейчас определены только два человека: Кокорин и Смолов. В остальном он не очень уверен. Полузащите Черчесову нужно, конечно, уделить большее внимание. На сегодняшний день у команды нет сыгранности. Сейчас это естественно. Так и должно быть.
Но когда ты с командой, которая должна претендовать на хорошие места на домашнем чемпионате мира, в домашней игре отдаёшь сопернику контроль поля, когда соперники играют наравне с твоей командой, не боятся тебя, постоянно атакуют твои ворота – это говорит о том, что на сегодня у нас в полузащите далеко не всё в порядке.
Обратите внимание на то, как сегодня играла сборная Ирана. Они использовали свои индивидуальные технические качества. То, что у них как у «южных» футболистов развито. И они брали на себя игру, и очень легко справлялись с нашими игроками. Они атаковали по всему полю, выдвигались вперёд, к штрафной площадке нашей сборной. Сборная Ирана играла жестко. Они не боялись играть против нас. Сборная Ирана навязывала свой игровой темп нашим футболистам. А наши ребята никак не могли разобраться со своей игрой. У нас был постоянный брак в передаче и контроле мяча.
Это очень важно. Когда ты имеешь определённую тактику на игру и исполнителей, которые знают, что им делать в разных случаях. По большому счёту таких случаев два.
Первый – когда твой соперник стремится в первую очередь обеспечить безопасность своих ворот. Они занимают полностью свою половину поля, и не дают тебе играть, дабы ты не смог забить. В такой конфигурации оппонент скорее рассчитывает на ничью.
Второй вариант – когда соперник уверен в своих силах, и они широко, размашисто играют на твоём поле в атакующий вариант. Словно они играют у себя дома. Сегодня так Иран и действовал: без страха, без зазрения совести. И мы никак не могли взять игру в свои руки.
Ещё одна причина – не можем обеспечить в атаке исполнения. Кокорин и Смолов должны быть выдвинутыми нападающими, но им приходится отступать за мячом. Таким образом, они нагружаются физически, идут в стыки с соперниками, рискуя получить травму. Посмотрите, как Смолов с линии штрафной с бочка подкручивал дважды, хотя там надо лупить. У него уже не было сил для мощного удара.
Проблемы есть, но опускать руки не надо. Поиск у Черчесова идёт. Вратарская позиция обеспечена: Акинфеев и Лунёв не вызывают вопросов. Появление Фернандеса и Рауша говорит о том, что эти позиции кое-как стабилизированы. Жиркову придётся уже бороться за своё место. Но атаки наших крайних защитников опасны только когда они делают прострел по ходу атаки. Это говорит о том, что два наших нападающих, оттянутых назад, не находятся на острие атаки, почти не атакуют вратаря. Как только Фернандес и Рауш перешли центр поля, Кокорин и Смолов должны врываться в зоны штрафной, откликаться на передачи с флангов. Эта система чётко отработана у английских команд, а у нас нет. Делаем много ненужных передач, во время них соперник возвращается назад и закрывает все зоны.
Возможно, если бы были здоровы Дзагоев, Глушаков, Головин, у Черчесова были бы развязаны руки, полузащита могла бы создать атакующую мощь. Но пока в центре полузащиты сумбур. Алексей Миранчук – талант, но пока не готов к роли лидера. Тарасов в «Локомотиве» является стрежнем, но как созидатель в сборной не тянет. Дай Бог здоровья Кокорину. Делает огромный объём работы, однако в сборной надо играть по-другому по сравнению с «Зенитом». И думать здесь надо Черчесову, как правильно использоваться его в составе.
– Нет ли проблемы в том, что Смолов и Кокорин используются в клубах как наконечники, а в сборной начинают друг другу мешать?
– Абсолютно согласен. В клубах они играют больше по левому флангу, а здесь второму приходится оттуда уходить. Они всё время отходят назад, чтобы не занимать одну позицию. Полоз тоже больше тяготеет к позиции левого инсайда. И здесь уже не мы должны говорить, что делать главному тренеру, а он должен посмотреть, стоит ли их использовать вместе. Или, быть может, поставить к ним такую глыбу, как Артём Дзюба.
Но он сейчас играет как курица. В таком возрасте у него должен быть самый расцвет, но этот выдающийся футболист, классный настоящий центральный нападающий, выдвинутый вперёд, умеющий играть головой, корпусом, выигрывать единоборства. Но сейчас он как дохлая курица, находясь в такой команде, как «Зенит». Очень обидно.
Даже если к чемпионату мира выздоровеют и подойдут в форме все футболисты, наигранности уже не будет. Черчесову не хватает времени для создания команды со всеми этими болячками. И нет у нас классных футболистов для сборной. Есть талантливые мальчики, как Кокорин и Смолов, но классных игроков не имеется.
– Имеете ввиду готовых за собой вести?
– Да, у нас нет ни одного лидера, который на футбольном поле читает действия соперника заранее. Классным считается вратарь, который заранее предугадывает атаку соперника и заранее подсказывает своему защитнику. Они привыкают к такому вратарю и верят ему. То же самое с защитниками. Даже цепкий Джикия дважды провалился. Рауш выпустил из-за спины игрока в эпизоде с голом, хоть и проделал огромный объём. Нет сыгранности между защитниками, называй какие угодно фамилии. Это не пара Березуцкий-Игнашевич.
– Заболотный имеет возможность выстрелить просто потому что он другого плана нападающий в сравнении с Кокориным и Смоловым, учитывая проблемы Дзюбы?
– Тренер берёт игроков в сборную под какую-то схему. Заболотный ничего не портит, а имеет ясные движения и мысли. Дай Бог, чтобы у Черчесова хватило возможностей и времени с определением основного состава, чтобы этот состав до начала чемпионата провёл вместе хотя бы несколько матчей, показав взаимопонимание, чтобы у нас головной боли не было.
Нам никто не будет делать подарки, как Южная Корея. В «Советском Спорте» написали, что это мы заставили их забить себе. Может, это в шутку написали? Каждый футболист стремится атаковать и заставить ошибиться защитников, но не таким образом, чтобы они 2 мяча в свои ворота забили.
То, что мы тогда пропустили 2 мяча в концовке – это мы либо до конца не доиграли, либо не те замены сделали, а соперник – наоборот. Чтобы забить дважды при счёте 0:4, надо иметь хорошие навыки и желание. А ничья с Ираном, может быть, является подарком со стороны соперника. Иранцы очень техничны, агрессивные и по-хорошему злые. Они просто так не уступят мячик никому, будут бороться до конца и стабильно играть в коллективную игру. Единственное, чего им, возможно, не хватает – игровой дисциплины, которую нам надо разрушить за счёт творческих передач. Этого мы не сделали. Перепасовка между защитниками – это не владение мячом. Владеть мячом – значит держать соперника в напряжении. Владеешь мячом – владеешь игрой, это аксиома.
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