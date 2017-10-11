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"Зенит" зимой попробует подписать Раноккию

"Зенит" в зимнее трансферное окно вновь попробует заполучить защитника "Интера" Андреа Раноккию, сообщает TMW.

Петербургский клуб хотел подписать 29-летнего итальянца летом, но "Интер" не смог найти ему замену, и сделка не состоялась. Сейчас речь идет об аренде.
Теги: Раноккия Зенит Интер Трансферы
Сегодня, 18:45
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(2)
№8 Написал: Дима Яровой (Сегодня, 19:39) #
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Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://bam.bz/25T
Регистрация: 11.10.2017
№7 Написал: pivas (Сегодня, 19:36) #
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  •  (4)

А СКОЛЬКО ВСЕГО МОЖНО НАКУПИТЬ НА ВОРОВАНЫЕ ДЕНЬГИ ???
Регистрация: 23.05.2016
№6 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:34) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
ВВП пихнет после ЧМ всей это куете а Миллер будет первый


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:21) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
защитников хороших много не бывает


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:01) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
не нужен.


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:59) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Раноккио, это конечно хорошо, но что-то сдаётся мне, что Роберто доверяет нашим игрокам не меньше, чем могучей аргентинской диаспоре, если не больше.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:47) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
может лучше подписать папу Карло?


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 18:47) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Вова не разрешит,итак 8 легионеров с Сосьедадом бегали,сказки про истинно русскую игру- футбол не прокатят))
Регистрация: 6.04.2016
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