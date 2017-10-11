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Хавьер Маскерано после ЧМ-2018 завершит карьеру в сборной Аргентины

Полузащитник "Барселоны" Хавьер Маскерано прекратит выступление за сборную Аргентины после ЧМ-2018, который пройдет в России.

"Я постараюсь поехать в Россию, и это будет для меня последнее выступление, я это ясно понимаю", - цитирует 33-летнего футболиста L'Equipe.

Маскерано выступает за сборную Аргентины с 2003 года и провел в составе бело-голубых 139 матчей.
Теги: Маскерано Сборная Аргентины
Сегодня, 19:04
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