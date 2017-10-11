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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Неймар: рад, что мой друг Месси сыграет на таком важном турнире
Нападающий сборной Бразилии Неймар заявил, что рад выходу Аргентины на чемпионат мира.
"Я рад за него. Буду рад видеть, как мой друг участвует в таком важном соревновании. Также у меня есть друзья в сборной Чили, но мы мужчины и должны стараться выиграть в каждом матче", - цитирует Неймара Goal.com.
Напомним, Бразилия в заключительном матче обыграла Чили, что позволило Аргентине напрямую выйти на ЧМ-2018, обыграв команду Эквадора.
"Я рад за него. Буду рад видеть, как мой друг участвует в таком важном соревновании. Также у меня есть друзья в сборной Чили, но мы мужчины и должны стараться выиграть в каждом матче", - цитирует Неймара Goal.com.
Напомним, Бразилия в заключительном матче обыграла Чили, что позволило Аргентине напрямую выйти на ЧМ-2018, обыграв команду Эквадора.
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