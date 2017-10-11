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Неймар: рад, что мой друг Месси сыграет на таком важном турнире

Нападающий сборной Бразилии Неймар заявил, что рад выходу Аргентины на чемпионат мира.

"Я рад за него. Буду рад видеть, как мой друг участвует в таком важном соревновании. Также у меня есть друзья в сборной Чили, но мы мужчины и должны стараться выиграть в каждом матче", - цитирует Неймара Goal.com.

Напомним, Бразилия в заключительном матче обыграла Чили, что позволило Аргентине напрямую выйти на ЧМ-2018, обыграв команду Эквадора.
Теги: Неймар Месси
Сегодня, 20:08
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