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Власти Австралии запретили игрокам из Северной Кореи въезжать в страну

Сборная КНДР (U-19) не сможет приехать в Австралию на матч отборочного турнира к юношескому Кубку Азии, так как власти страны запретили корейским игрокам въезжать в страну из-за незаконной ядерной программы КНДР, сообщает SBS World News.

Корейцы должны были 8 ноября провести матч с австралийцами в городе Шеппартон, штат Виктория.
Сегодня, 20:18
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№6 Написал: grisha (Сегодня, 21:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы !
Не хрен зомбикам делать в свободном мире - пусть в Россию едут, тут они родные )))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№5 Написал: GS Москва (Сегодня, 21:40) #
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За такое технарь антиподам должны влепить.
Регистрация: 22.09.2009
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:57) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: 13iv74
Цитата: Сибирячок
Что значит незаконная ядерная программа? Вы охренели там от таких тупых определений?

Пендосские подстилки

Когда случайно свернувшая с курса ракета упадёт тебе на голову ты по другому запоешь... Поезжай в пхеньян тебе, видимо нравится их образ жизни... Не хочешь? Видимо все таки хочешь в Австралию или Америку...

Вот ты долбоёб то. Причём здесь футбольная сборная? Или они ракету везут с собой? А Во-вторых, что значит незаконная ядерная программа? Любая страна имеет право на создание у себя ядерного оружия.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 20:45) #
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Цитата: Сибирячок
Что значит незаконная ядерная программа? Вы охренели там от таких тупых определений?

Пендосские подстилки

Когда случайно свернувшая с курса ракета упадёт тебе на голову ты по другому запоешь... Поезжай в пхеньян тебе, видимо нравится их образ жизни... Не хочешь? Видимо все таки хочешь в Австралию или Америку...
Регистрация: 22.11.2014
№2 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 20:43) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Какие-то козлы правят Австралией, выходит...


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:27) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Что значит незаконная ядерная программа? Вы охренели там от таких тупых определений?

Пендосские подстилки


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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