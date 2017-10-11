Власти Австралии запретили игрокам из Северной Кореи въезжать в страну

Сборная КНДР (U-19) не сможет приехать в Австралию на матч отборочного турнира к юношескому Кубку Азии, так как власти страны запретили корейским игрокам въезжать в страну из-за незаконной ядерной программы КНДР, сообщает SBS World News.Корейцы должны были 8 ноября провести матч с австралийцами в городе Шеппартон, штат Виктория.