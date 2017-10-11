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Анзор Кавазашвили: Дзюба сейчас играет как дохлая курица

2-кратный чемпион СССР и обладатель звания лучшего вратаря страны Анзор Кавазашвили поделился мнением о связке нападающих сборной России Смолов-Кокорин, а также высказался об игре форварда Артема Дзюбы.

– Нет ли проблемы в том, что Смолов и Кокорин используются в клубах как наконечники, а в сборной начинают друг другу мешать?

– Абсолютно согласен. В клубах они играют больше по левому флангу, а здесь второму приходится оттуда уходить. Они всё время отходят назад, чтобы не занимать одну позицию. Полоз тоже больше тяготеет к позиции левого инсайда. И здесь уже не мы должны говорить, что делать главному тренеру, а он должен посмотреть, стоит ли их использовать вместе. Или, быть может, поставить к ним такую глыбу, как Артём Дзюба.

Но он сейчас играет как курица. В таком возрасте у него должен быть самый расцвет, но этот выдающийся футболист, классный настоящий центральный нападающий, выдвинутый вперёд, умеющий играть головой, корпусом, выигрывать единоборства. Но сейчас он как дохлая курица, находясь в такой команде, как «Зенит». Очень обидно.

Даже если к чемпионату мира выздоровеют и подойдут в форме все футболисты, наигранности уже не будет. Черчесову не хватает времени для создания команды со всеми этими болячками. И нет у нас классных футболистов для сборной. Есть талантливые мальчики, как Кокорин и Смолов, но классных игроков не имеется.

Rusfootball.info
Теги: Кавазашвили Сборная России Дзюба
Сегодня, 20:21
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15
(3)
№15 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 21:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Анзор ошибается :Почему только сейчас? По моему он всегда так играет!
Регистрация: 2.08.2015
№14 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:31) #
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Да он и выглядит как снулый петушок.

Огонь в глазенках разгорается только когда он озорует с Кокой в койке. Там и движение тебе, и жгучий интерес с недюжинным напором. Но это уже этическо-моральные особенности коллектива, куда Дзю загремел после традиционного влагалища-тоннеля-ручейка, с ударами по жопе и боевыми кличами передасни.

Тут уже что поделаешь? Ну скучно ему видно, когда жопа не свербит
Регистрация: 3.03.2007
№13 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 21:28) #
  • -3
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Болеет за:
«Зенит»
О чём тут хрюканье-то? Увидели одну дохлую курицу и удивились? В "Спартаке"-то обычно 10-11 дохлых куриц на поле сразу.
Регистрация: 22.02.2013
№12 Написал: Васильчиков В. (Сегодня, 21:15) #
  • -4
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Дохлая курица должна подать в суд , за такое сравнение ....
Регистрация: 1.09.2016
№11 Написал: vvSpartak (Сегодня, 21:09) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vovamur
Почему курица? Скорее питух!

тогда уж баклан


--------------------
Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№10 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 21:02) #
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  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Почему курица? Скорее питух!
Регистрация: 13.08.2009
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:59) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Kytarba
Люди болеют за сборную переживают, чемпионат мира в раз сто лет , если повезёт может быть проведён в свой стране, правильные вещи говорят или нет это другой вопрос, но ясно хотят чтоб сборная была лучше чем есть... и бля этих п1даров хаха хи-хи.. да вашу маму ипал, что Вас родила п1даров..


Цитата: Spartak СССР
sweat_smile

Цитата: Сибирячок
хахаха

Цитата: Брюзга
Цитата: Skyline
очередной спец решил попиарится за счет Дзюбы а свиноты радостно подхрюкивают в такт


С бомжей от возмущения даже все гниды попадали. )


Парни, это он вам, походу.


Мразота совсем страх потерял...

Ты, мудuлo сочинское, совсем кукушка поехала? Зачем родных трогаешь, лизун?


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№8 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:58) #
  • -5
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Оказывается дохлую курицу тренировал тренериш smiley ка вот и результат!
Регистрация: 11.04.2016
№7 Написал: pasha Киров (Сегодня, 20:55) #
  • -5
  •  (11)
online

Цитата: Skyline
свиноты радостно подхрюкивают в такт

Я тоже удивился вроде как сказал
этот выдающийся футболист, классный настоящий центральный нападающий, выдвинутый вперёд, умеющий играть головой, корпусом, выигрывать единоборства.
а эти ржут... может это нервное???


--------------------
И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№6 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 20:38) #
  • -16
  •  (16)
Болеет за:
«Химки»
Люди болеют за сборную переживают, чемпионат мира в раз сто лет , если повезёт может быть проведён в свой стране, правильные вещи говорят или нет это другой вопрос, но ясно хотят чтоб сборная была лучше чем есть... и бля этих п1даров хаха хи-хи.. да вашу маму ипал, что Вас родила п1даров..
Регистрация: 17.03.2008
№5 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 20:33) #
  • -3
  •  (17)

Цитата: Skyline
очередной спец решил попиарится за счет Дзюбы а свиноты радостно подхрюкивают в такт


С бомжей от возмущения даже все гниды попадали. )
Регистрация: 6.10.2009
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:30) #
  • 0
  •  (18)
online
Болеет за:
ЦСКА
Так его и в сборной нет...
Ты лучше расскажи, как вчера сыграл Кутепов, Васин, Тарасов, Миранчук....они-то в сборной и обосрались с Ираном.
Что Дзюбу обсуждать, если он в Зените на лавке?


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:27) #
  • -6
  •  (22)
Болеет за:
«Зенит»
очередной спец решил попиарится за счет Дзюбы а свиноты радостно подхрюкивают в такт


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:23) #
  • -6
  •  (16)
online
Болеет за:
«Сибирь»
хахаха


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 20:23) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
sweat_smile
Регистрация: 6.04.2016
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