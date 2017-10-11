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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Анзор Кавазашвили: Дзюба сейчас играет как дохлая курица
2-кратный чемпион СССР и обладатель звания лучшего вратаря страны Анзор Кавазашвили поделился мнением о связке нападающих сборной России Смолов-Кокорин, а также высказался об игре форварда Артема Дзюбы.
– Нет ли проблемы в том, что Смолов и Кокорин используются в клубах как наконечники, а в сборной начинают друг другу мешать?
– Абсолютно согласен. В клубах они играют больше по левому флангу, а здесь второму приходится оттуда уходить. Они всё время отходят назад, чтобы не занимать одну позицию. Полоз тоже больше тяготеет к позиции левого инсайда. И здесь уже не мы должны говорить, что делать главному тренеру, а он должен посмотреть, стоит ли их использовать вместе. Или, быть может, поставить к ним такую глыбу, как Артём Дзюба.
Но он сейчас играет как курица. В таком возрасте у него должен быть самый расцвет, но этот выдающийся футболист, классный настоящий центральный нападающий, выдвинутый вперёд, умеющий играть головой, корпусом, выигрывать единоборства. Но сейчас он как дохлая курица, находясь в такой команде, как «Зенит». Очень обидно.
Даже если к чемпионату мира выздоровеют и подойдут в форме все футболисты, наигранности уже не будет. Черчесову не хватает времени для создания команды со всеми этими болячками. И нет у нас классных футболистов для сборной. Есть талантливые мальчики, как Кокорин и Смолов, но классных игроков не имеется.
Rusfootball.info
– Нет ли проблемы в том, что Смолов и Кокорин используются в клубах как наконечники, а в сборной начинают друг другу мешать?
– Абсолютно согласен. В клубах они играют больше по левому флангу, а здесь второму приходится оттуда уходить. Они всё время отходят назад, чтобы не занимать одну позицию. Полоз тоже больше тяготеет к позиции левого инсайда. И здесь уже не мы должны говорить, что делать главному тренеру, а он должен посмотреть, стоит ли их использовать вместе. Или, быть может, поставить к ним такую глыбу, как Артём Дзюба.
Но он сейчас играет как курица. В таком возрасте у него должен быть самый расцвет, но этот выдающийся футболист, классный настоящий центральный нападающий, выдвинутый вперёд, умеющий играть головой, корпусом, выигрывать единоборства. Но сейчас он как дохлая курица, находясь в такой команде, как «Зенит». Очень обидно.
Даже если к чемпионату мира выздоровеют и подойдут в форме все футболисты, наигранности уже не будет. Черчесову не хватает времени для создания команды со всеми этими болячками. И нет у нас классных футболистов для сборной. Есть талантливые мальчики, как Кокорин и Смолов, но классных игроков не имеется.
Rusfootball.info
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