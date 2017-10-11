Николас Пареха не сыграет со "Спартаком"

Капитан "Севильи" Николас Пареха пропустит матч Лиги чемпионов со "Спартаком" из-за паховой грыжи, сообщает пресс-служба клуба.Эта болезнь (пубалгия) начала беспокоить защитника в феврале, что не мешало ему выходить на поле, летом дискомфорт стал меньше. Болезнь вновь дала о себе знать в конце августа. 12 ноября футболист перенесет операцию.Матч "Спартак" - "Севилья" состоится 17 октября в Москве.