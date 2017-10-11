Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Николас Пареха не сыграет со "Спартаком"

Капитан "Севильи" Николас Пареха пропустит матч Лиги чемпионов со "Спартаком" из-за паховой грыжи, сообщает пресс-служба клуба.

Эта болезнь (пубалгия) начала беспокоить защитника в феврале, что не мешало ему выходить на поле, летом дискомфорт стал меньше. Болезнь вновь дала о себе знать в конце августа. 12 ноября футболист перенесет операцию.

Матч "Спартак" - "Севилья" состоится 17 октября в Москве.
Теги: Пареха Севилья Спартак
Сегодня, 20:50
Напечатать
5
(2)
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:48) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
спартаку же лучше. Дырка знатная этот Пареха


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 21:41) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
А симпатичный игрок и человек в Спартаке был Пареха. Беспонтовый.
Регистрация: 18.02.2012
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:21) #
  • -2
  •  (2)

Боится - значит уважает.

Это вам будут не какие то там безнадежные 0-5 - уверенно зайдем на 2-4.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Васильчиков В. (Сегодня, 21:19) #
  • -3
  •  (3)

Ссыт ..... Знает нашу мощ .....
Регистрация: 1.09.2016
№1 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 21:10) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Жаль, Прореху не увидим.
Регистрация: 30.11.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.