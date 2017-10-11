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Луиш Фигу стал советником УЕФА

Бывший футболист "Барселоны", "Реала" и сборной Португалии Луиш Фигу вошел в состав руководителей УЕФА, сообщает пресс-служба организации.

Фигу тал советником президента организации Александра Чеферина.

Фигу будет заниматься широким спектром вопросов, включая научно-методическую деятельность, обсуждение футбольных правил и работу над привлекательностью футбола в целом.
Теги: Фигу
Сегодня, 21:39
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