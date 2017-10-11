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Главный тренер сборной Австралии в ноябре покинет свой пост

Главный тренер сборной Австралии Эндж Постекоглу уйдет в отставку в ноябре, сообщает FOX Sports.

52-летний специалист уйдет из команды даже в случае выхода австралийцев на ЧМ-2018. По сообщениям прессы, такое решение связано с плохими отношениями Постекоглу с главой Федерации футбола Австралии.
Теги: Сборная Австралии
Сегодня, 21:52
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