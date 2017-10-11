Сергей Милинкович-Савич заинтересовал "Манчестер Сити"

Защитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в "Манчестер Сити".Как сообщает Sportitalia, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола хочет видеть серба в своей команде. Ранее президент "Лацио" сообщал, что он отклонил предложение в 70 миллионов евро по игроку.