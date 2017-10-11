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Сергей Милинкович-Савич заинтересовал "Манчестер Сити"

Защитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в "Манчестер Сити".

Как сообщает Sportitalia, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола хочет видеть серба в своей команде. Ранее президент "Лацио" сообщал, что он отклонил предложение в 70 миллионов евро по игроку.
Теги: Манчестер Сити Лацио Трансферы
Сегодня, 22:30
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№1 Написал: Хидя (Сегодня, 22:32) #
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у сербов хорошие центральные защи..но фланговые ...не очень..
Регистрация: 13.03.2017
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