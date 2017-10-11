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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Максим Беляев: когда закончился контракт с "Локомотивом", хотел на все плюнуть и уехать за границу
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Губернатор Ростовской области поручил обеспечить детей до 13 лет бесплатными или льготными билетами (5)
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Станислав Черчесов: Дзагоев – виртуальный футболист. Он по потенциалу игрок сборной, но мы его не видим (30)
17:45
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Александр Бубнов: сборная не может взять мяч под контроль с первых минут, это основная проблема (4)
Александр Бубнов: сборная не может взять мяч под контроль с первых минут, это основная проблема (4)
14:59
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Умар Ниасс: адаптироваться в "Эвертоне" несложно, особенно после того, что я видел в России (4)
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Сергей Милинкович-Савич заинтересовал "Манчестер Сити"
Защитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в "Манчестер Сити".
Как сообщает Sportitalia, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола хочет видеть серба в своей команде. Ранее президент "Лацио" сообщал, что он отклонил предложение в 70 миллионов евро по игроку.
Как сообщает Sportitalia, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола хочет видеть серба в своей команде. Ранее президент "Лацио" сообщал, что он отклонил предложение в 70 миллионов евро по игроку.
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