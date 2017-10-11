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"Райо Вальекано" выиграл в суде дело против Зозули

Суд Испании не усмотрел незаконных действий со стороны болельщиков "Райо Вальекано" в отношении бывшего форварда клуба Романа Зозули, сообщает Cadena SER.

Решение может быть обжаловано в ближайшее время.

Напомним, трансфер Зозули из "Бетиса" в "Райо" сорвался зимой из-за протестов фанатов, которые обвинили игрока в связях с неофашистами.
Теги: Райо Вальекано Зозуля
Сегодня, 22:35
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