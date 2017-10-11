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Netflix снимает документальный фильм про "Ювентус"

Американская компания Netflix снимает документальный сериал про "Ювентус", сообщает пресс-служба клуба.

4-серийный фильм про жизнь внутри клуба уже находится в производстве и выйдет в начале 2018 года.
Теги: Ювентус
Сегодня, 23:15
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