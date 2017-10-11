Джек Уилшер рассматривает вариант с уходом из "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер в зимнее трансферное окно может уйти в другой клуб, сообщает The Times.Полузащитник сборной Англии хочет получать больше игрового времени, чтобы сыграть на чемпионате мира в России. Контракт Уилшера с "Арсеналом" истекает летом.