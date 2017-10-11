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Джек Уилшер рассматривает вариант с уходом из "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер в зимнее трансферное окно может уйти в другой клуб, сообщает The Times.

Полузащитник сборной Англии хочет получать больше игрового времени, чтобы сыграть на чемпионате мира в России. Контракт Уилшера с "Арсеналом" истекает летом.
Теги: Уилшер Арсенал
Вчера, 23:35
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